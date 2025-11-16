به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان گفت که جنگ در اوکراین ممکن است در آینده نزدیک به پایان برسد.

وی افزود، حمایت اروپا از کیِ‌یف غیرمنطقی است، زیرا اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ با روسیه ندارد.