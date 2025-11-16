  1. بین الملل
نخست‌وزیر مجارستان: اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد

نخست‌وزیر مجارستان گفت که اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ با روسیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان گفت که جنگ در اوکراین ممکن است در آینده نزدیک به پایان برسد.

وی افزود، حمایت اروپا از کیِ‌یف غیرمنطقی است، زیرا اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ با روسیه ندارد.

