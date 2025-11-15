حمله اوکراین به تأسیسات زیرساختی زاپروژیا؛ برق ۴۴ هزار نفر قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یوگینی بالیتسکی، فرماندار منطقه زاپروژیا امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین دوباره به یک تأسیسات زیرساختی حیاتی در این منطقه حمله کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندار منطقه زاپروژیا در این ارتباط ادامه داد: پهپادهای اوکراینی تأسیسات زیرساختی حیاتی در این منطقه را هدف قرار دادند که در پی آن برق برخی نواحی قطع شد.

به گفته وی، کار بازسازی در حال انجام است.

یوگینی بالیتسکی، افزود: بر اثر این حمله برق تقریباً ۴۴ هزار نفر قطع شد.

حادثه زمانی رخ داد که اوایل امروز به وقت محلی نیروهای مسلح اوکراین به پست برق واسیلیفسکایا در منطقه زاپروژیا حمله کردند.

به گفته یوگنی بالیتسکی فرماندار منطقه زاپروژیا، تقریباً ۵ هزار نفر از ساکنان این منطقه در زمان انجام تعمیرات بدون برق خواهند بود.