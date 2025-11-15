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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

حمله اوکراین به تأسیسات زیرساختی زاپروژیا؛ برق ۴۴ هزار نفر قطع شد

حمله اوکراین به تأسیسات زیرساختی زاپروژیا؛ برق ۴۴ هزار نفر قطع شد

فرماندار منطقه زاپروژیا از حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات زیرساختی این منطقه و قطع برق حدود ۴۴ هزار نفر بر اثر این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یوگینی بالیتسکی، فرماندار منطقه زاپروژیا امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین دوباره به یک تأسیسات زیرساختی حیاتی در این منطقه حمله کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندار منطقه زاپروژیا در این ارتباط ادامه داد: پهپادهای اوکراینی تأسیسات زیرساختی حیاتی در این منطقه را هدف قرار دادند که در پی آن برق برخی نواحی قطع شد.

به گفته وی، کار بازسازی در حال انجام است.

یوگینی بالیتسکی، افزود: بر اثر این حمله برق تقریباً ۴۴ هزار نفر قطع شد.

حادثه زمانی رخ داد که اوایل امروز به وقت محلی نیروهای مسلح اوکراین به پست برق واسیلیفسکایا در منطقه زاپروژیا حمله کردند.

به گفته یوگنی بالیتسکی فرماندار منطقه زاپروژیا، تقریباً ۵ هزار نفر از ساکنان این منطقه در زمان انجام تعمیرات بدون برق خواهند بود.

کد مطلب 6656925

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    نظرات

    • ایرانی جهانگردایرانگرد IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 7
      پاسخ
      لعنت براکراین کثیف خاین پیمان شکن،،، درودبرپوتین ابرقهرمان جهان،، لعنت برترامپیان

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