رایزنی نخست وزیر مجارستان با پوتین در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که امروز جمعه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوضاع اوکراین و موضوع انرژی را مورد رایزنی قرار می‌دهد.

وی افزود: امروز مذاکراتی با رئیس جمهور روسیه خواهیم داشت. به منظور تأمین انرژی مجارستان در فصل زمستان و سال آینده به قیمت مناسبت به روسیه می‌روم.

نخست وزیر مجارستان در ادامه بر ضرورت حل و فصل موضوع اوکراین تاکید کرد.

اوربان با وجود جنگ اوکراین روابط محکمی با مسکو دارد. مجارستان به شدت به انرژی روسیه وابسته است و این در حالی است که اتحادیه اروپا خواهان کاهش وابستگی مجارستان است.