۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

رایزنی نخست وزیر مجارستان با پوتین در مسکو

نخست وزیر مجارستان امروز با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار خواهد کرد و محور مذاکراتش اوکراین و تامین انرژی مورد نیاز کشورش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که امروز جمعه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوضاع اوکراین و موضوع انرژی را مورد رایزنی قرار می‌دهد.

وی افزود: امروز مذاکراتی با رئیس جمهور روسیه خواهیم داشت. به منظور تأمین انرژی مجارستان در فصل زمستان و سال آینده به قیمت مناسبت به روسیه می‌روم.

نخست وزیر مجارستان در ادامه بر ضرورت حل و فصل موضوع اوکراین تاکید کرد.

اوربان با وجود جنگ اوکراین روابط محکمی با مسکو دارد. مجارستان به شدت به انرژی روسیه وابسته است و این در حالی است که اتحادیه اروپا خواهان کاهش وابستگی مجارستان است.

