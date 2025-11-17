بیت کوین ۹۳ هزار دلار را هم دید 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ساعاتی پیش قیمت بیت کوین به عنوان بزرگترین و مهمترین ارز مجازی جهان از نظر ارزش بازار، ۱.۵۹ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و تا ۹۳ هزار و ۶۸۴ دلار در هر واحد پایین آمد.

البته به گزارش کوین مارکت کپ، هم اکنون هر واحد بیت کوین با قیمت ۹۵ هزار و ۶۶۷ دلار دست به دست می‌شود که باز هم نسبت به دیروز ۰.۳ درصد پایین‌تر است.

اتریوم نیز به عنوان دومین ارز بازار در حال حاضر ۳ هزار و ۱۹۹ دلار خرید و فروش می‌شود که نزدیک به ۰.۴ درصد نسبت به دیروز کمتر است.

قیمت دیگر ارزهای مجازی هم در معاملات امروز منفی بود به گونه‌ای که ترون ۱.۷ درصد ریخت و به ۰.۲۹۲۶ دلار رسید.

دوج کوین هم ۱.۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و هم اکنون ۰.۱۶۱۷ دلار خرید و فروش می‌شود.

ارزش کاردانو هم ۱.۷۸ درصد پایین آمد و به ۰.۴۹۵۴ دلار در هر واحد رسید.

به طور کلی در معاملات امروز، ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۰.۳۵ درصد منفی شد و به ۳.۲۵ تریلیون دلار عقب نشینی کرد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به روز گذشته ۵۳ درصد بیشتر بوده است؛ از این حجم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱.۹ هم مربوط به معاملات اتریوم بود.