امروز از بازار ارزهای مجازی چه خبر؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی, شاهد جوی نسبتاً آرام در این بازار بودیم.

بیت کوین پس از سقوط دیروز امروز حدود ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و هم اکنون با قیمت ۱۱۱ هزار و ۶۴۳ دلار در حال معامله است.

اتریوم هم به عنوان دومین ارز بزرگ از نظر ارزش بازار ۱.۵ درصد رشد کرد و با قیمت ۳ هزار و ۸۳۸ دلار دست به دست می‌شود.

قیمت دیگر ارزهای مهم بازار هم به میزان کمی بالا و پایین شد اما برنده امروز بازار بایننس بود که ۵.۷ درصد رشد کرد و به یک هزار و ۱۱۵ دلار در هر واحد رسید.

دوج کوین اما امروز یک‌درصد منفی شد و هنوز در بازه ۰.۱۹ دلاری خریدوفروش می‌شود.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای دیجیتال ۰.۹۵ درصد رشد کرد و به ۳.۷۳ تریلیون دلار افزایش یافت.

البته حجم معاملات امروز بازار نسبت به دیروز ۵۵ درصد کمتر بود و به ۲۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت؛ از این میزان حدود ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به اتریوم بوده است.