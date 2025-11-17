  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

سید عباس عراقچی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه افغانستان درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشورهای منطقه، بر تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته، از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه‌ای استقبال کرد.

کد خبر 6659422
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها