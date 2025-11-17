گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشورهای منطقه، بر تقویت مشورتها و رایزنیها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه تأکید کرد.
وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از تلاشهای دیپلماتیک صورتگرفته، از رایزنیها و مشورتهای منطقهای استقبال کرد.
نظر شما