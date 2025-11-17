معاون فرماندار گناوه: موانع نهضت ملی مسکن رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی دوشنبه شب در نشست شورای تأمین مسکن افزود: تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می‌شود، باید به نحو مطلوب اجرایی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه اظهار کرد: مصوباتی که در این نشست اتخاذ می‌شود همگی آنها باید پیگیری و اجرا شود و اگر موانعی نیز وجود داشته باشد با ارائه راهکارهای لازم و تعامل بین بخشی در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

خلیفه لیراوی افزود: تا نشست آینده این شورا، از فعالیت‌هایی که در حوزه زمین و مسکن انجام شود، بازدید و نواقص و معایب رفع شود و اگر موانعی هم باشد با پیگیری مرتفع شوند.

وی گفت: پرونده‌های متقاضیانی که در بانک مسکن در نوبت بررسی قرار دارند باید سریعاً تعیین تکلیف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه یادآور شد: نشست آینده شورای تأمین مسکن به منظور تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات با حضور تمامی بانک‌های عامل برگزار خواهد شد.