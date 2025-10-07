به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی صبح سه شنبه در نشست ستادهماهنگی و پیگیری مناسب سازی و شورای ساماندهی سالمندان بیان کرد:شعب بانک های شهرستان به عنوان یکی از نهادهای خدمات رسان، باید اقدامات مورد نیاز برای مناسب سازی فضاهای مربوط به ارایه خدمات خود به شهروندان معلول و سالمند را تسریع و در دستور کار خود قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: با وجود نامه نگاری های به عمل آمده و حضور فیزیکی دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در بانک‌ها ، اقدام قابل ملاحظه‌ای در خصوص مناسب‌سازی انجام نداده‌اند.

وی بیان کرد: بانک ها برای ساخت رمپ ورودی و همچنین کاهش ارتفاع خودپردازها به منظور استفاده معلولان اقدام لازم را انجام دهند.

وی در ادامه گفت: در راستای تسریع و تسهیل مناسب سازی، بانک‎هایی که در این زمینه اقدام نکرده اند، لیست آنها به حوزه سرپرستی مرکز استان اعلام شود.

خلیفه لیراوی افزود: اسامی بانک هایی که در این جلسه مهم دعوت شده و حضور نیافتند ، به سرپرستی شعب استان و استانداری بوشهر اعلام خواهد شد.

وی برخورداری از خدمات حمایتی و مناسب‌سازی محیط شهری را از حقوق مسلم شهروندی معلولان و سالمندان دانست و گفت: هر اداره‌ای باید مسئولیت کار خودش را به عهده گرفته و در عمل به آن اقدام کند.

وی یادآورشد: یک خیابان به عنوان پایلوت برای تردد معلولان و سالمندان توسط شهرداری که منطبق با مناسب سازی باشد، پیش بینی شود.

خلیفه لیراوی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ساختمان‌های خودرا از محل اعتبارات تامین و تجهیز مناسب‌سازی کنند و دستگاه‌هایی هم که ساختمان جدید در دست اجرا دارند باید فضاهای مناسب معلولان در این ساختمان‌ها پیش‌بینی کنند.

وی با گرامیداشت هفته سالمند، بر تکریم و احترام به این قشر جامعه توسط آحاد مردم تاکید کرد و گفت: ادارات نیز در خدمات رسانی به این عزیزان اهمیت قایل شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه از اداراتی که قصد برنامه و طرحی برای سالمندان دارند قبل از اجرا به دبیرخانه شورا که بهزیستی شهرستان است، اطلاع دهند.