المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب چهارمین مدال در تیراندازی

مهلا سمیعی در رقابت های تیراندازی تپانچه ۱۰ متر به مدال برنز دست یافت و اولین دختر مدال آور کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در چارچوب رقابت های تیراندازی بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) مهلا سمیعی در تپانچه ۱۰ متر به مدال برنز دست یافت.

این تیرانداز ملی پوش ناشنوا بعد از اینکه مرحله مقدماتی را با امتیاز ۵۵۶.۱۰ و راهیابی به جمع ۸ نفر برتر و نهایی به پایان رساند، حضور در فینال را با کسب مدال برنز تمام کرد. سمیعی این مدال را با ثبت امتیاز ۲۱۵.۵ به دست آورد.

فینال رقابت های تیراندازی تپانچه ۱۰ متر زنان بازی های المپیک با حضور ۲ ملی پوش ایران برگزار شد. مبینا عامل نژاد دیگر نماینده ایران در این مرحله بود که با امتیاز ۱۳۲.۵ در جایگاه هفتم ایستاد و اینگونه به کار خود پایان داد.

مدال برنز مهلا سمیعی اولین مدال دختران کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان و چهارمین مدال این کاروان به حساب می آید.

پیش از این در جودو علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم، حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم و مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شده بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6658834

