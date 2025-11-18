به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیئتعامل ایمیدرو، گفت: در آیندهای نزدیک، عرضه ۱۲۰ پهنه معدنی طلا و مس در بورس کالا انجام خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی میتواند با همکاری سرمایهگذاران خارجی، سهم این پهنهها را خریداری کند. بخش خصوصی باید وارد شود و با سیاستگذار همکاری کند و مدل این فرآیند را از پهنههای معدنی خودمان آغاز کنیم.
سمیعینژاد تصریح کرد: برخی از این پهنهها کشف شدهاند، برخی دارای گواهی کشف و بعضی نیز دارای گواهی پروانه هستند. دوستان در حال کار روی مدلهای مختلفی هستند.
معاون وزیر صمت گفت: امروز نیز جلسهای با چند تن از فعالان بورس و بورس کالا داشتیم تا مدل ارائه پهنههای معدنیمان را بهصورت یک کالا بررسی کنیم. بالاخره وقتی کالا در بورس عرضه میشود، ارزشگذاری میشود و سیاستگذاری انجام میگیرد و سپس در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
