۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

پلیس گرگان انبار ۲ تُن چوب قاچاق را شناسایی و ضبط کرد

گرگان-ماموران انتظامی بخش بهاران گرگان در پی یک گزارش مردمی موفق به کشف و توقیف دو تُن چوب جنگلی قاچاق شدند؛ پرونده این تخلف پس از تشکیل، در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب از تشدید اقدامات هدفمند پلیس برای مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی خبر داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر قطع غیرقانونی درختان و دپوی چوب توسط قاچاقچیان در یکی از نقاط جنگلی، مأموران بخش بهاران به سرعت وارد عمل شده و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

به گفته فرمانده انتظامی گرگان، در این عملیات دو تُن چوب جنگلی کشف و ضبط شده و پرونده مربوطه در حال رسیدگی است.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی مشترک میان مردم و حاکمیت است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به سرعت به پلیس اطلاع دهند.

