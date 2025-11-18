پلیس گرگان انبار ۲ تُن چوب قاچاق را شناسایی و ضبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب از تشدید اقدامات هدفمند پلیس برای مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی خبر داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر قطع غیرقانونی درختان و دپوی چوب توسط قاچاقچیان در یکی از نقاط جنگلی، مأموران بخش بهاران به سرعت وارد عمل شده و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

به گفته فرمانده انتظامی گرگان، در این عملیات دو تُن چوب جنگلی کشف و ضبط شده و پرونده مربوطه در حال رسیدگی است.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی مشترک میان مردم و حاکمیت است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به سرعت به پلیس اطلاع دهند.