نگهبان: کامیون‌های حامل چوب و زغال قاچاق در یزد توقیف شد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف ۶ دستگاه کامیون حامل ۴۱ تن چوب و زغال قاچاق و فاقد مجوز خبر داد.

سردار احمد نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق منابع طبیعی، مأموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد، ۶ دستگاه کامیون حامل چوب و زغال را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی مأموران پلیس و بازرسی از کامیون‌ها، ۴۱ تن چوب و زغال قاچاق که فاقد مجوز قانونی بودند، کشف و خودروها توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این رابطه، هفت متهم که قصد انتقال محموله چوب و زغال قاچاق از استان‌های شرقی به مرکز کشور را داشتند، دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

