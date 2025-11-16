به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خودکار شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانهها گفت: در پی گشتزنی و پایش مستمر محیطبانان در منطقه حفاظتشده لیسار، یکی از قاچاقچیان حرفهای که به صورت سازمانیافته اقدام به قطع غیرمجاز درختان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.»
وی با اشاره به اهمیت جنگلهای هیرکانی و ارزش اکولوژیک منطقه لیسار افزود: این جنگلها بهعنوان میراث طبیعی جهانی و ذخیرهگاه تنوع زیستی، نیازمند حفاظت جدی هستند و هرگونه تخریب و بهرهبرداری غیرقانونی از آنها تهدیدی جدی برای محیط زیست و نسلهای آینده محسوب میشود.
خودکار تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد و برخورد قانونی با وی در دستور کار قرار دارد. اداره محیط زیست شهرستان تالش با همکاری نیروهای انتظامی و قضائی با هرگونه قاچاق چوب و تخریب جنگلها بهصورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره محیط زیست تالش در پایان ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان، از مردم و جوامع محلی خواست هرگونه تخلف زیستمحیطی را به اداره محیط زیست گزارش دهند تا با مشارکت همگانی از این سرمایههای طبیعی ارزشمند حفاظت شود.
