  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۰:۴۸

خودکار: قاچاقچی حرفه‌ای قطع درختان در منطقه لیسار دستگیر شد

خودکار: قاچاقچی حرفه‌ای قطع درختان در منطقه لیسار دستگیر شد

تالش- رئیس اداره محیط زیست تالش از شناسایی و دستگیری یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای قطع غیرمجاز درختان در جنگل‌ های ارزشمند و منطقه حفاظت‌ شده لیسار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خودکار شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت: در پی گشت‌زنی و پایش مستمر محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده لیسار، یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای که به صورت سازمان‌یافته اقدام به قطع غیرمجاز درختان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.»

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی و ارزش اکولوژیک منطقه لیسار افزود: این جنگل‌ها به‌عنوان میراث طبیعی جهانی و ذخیره‌گاه تنوع زیستی، نیازمند حفاظت جدی هستند و هرگونه تخریب و بهره‌برداری غیرقانونی از آن‌ها تهدیدی جدی برای محیط زیست و نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

خودکار تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد و برخورد قانونی با وی در دستور کار قرار دارد. اداره محیط زیست شهرستان تالش با همکاری نیروهای انتظامی و قضائی با هرگونه قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها به‌صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره محیط زیست تالش در پایان ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان، از مردم و جوامع محلی خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به اداره محیط زیست گزارش دهند تا با مشارکت همگانی از این سرمایه‌های طبیعی ارزشمند حفاظت شود.

کد خبر 6658439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها