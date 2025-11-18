سه طرح اقتصادی در ستاد قضایی کهگیلویه و بویراحمد احیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سه طرح اقتصادی که پیش‌تر در ستاد قضائی کهگیلویه و بویراحمد خاک‌خورده بودند دوباره احیا شدند تا هم بار پرونده‌های کیفری کاهش یابد و هم چراغ تولید در مناطق کم‌برخوردار روشن بماند.

در این رابطه دادستان یاسوج در یازدهمین نشست ستاد قضائی رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد، گفت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در کاهش جرایم دارد.

سید وحید موسویان تصریح کرد: با راه‌اندازی هر واحد تولیدی و ایجاد اشتغال، بخش زیادی از جرایم از چهره جامعه پاک می‌شود.

وی با اشاره به نبود کارخانه‌های بزرگ در استان و تأثیر آن بر نرخ بیکاری، افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول در چارچوب قانون، در رفع موانع تولید و راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی فعالانه عمل کنند.

بررسی سه طرح تولیدی و خدماتی در ستاد قضائی

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در یازدهمین نشست ستاد، درخواست‌های سه واحد تولیدی و خدماتی شامل واحد تولید شن و ماسه در مسیر یاسوج – اصفهان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این واحد که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد و ۳۰ نفر در آن مشغول هستند که به علت شکایت شرکت آب منطقه‌ای با قطع برق مواجه شده بود.

موسویان افزود: با توجه به نقش این واحد در اجرای پروژه‌های عمرانی و ملی، تصمیم گرفته شد مکان فعالیت آن به مدت ۱۵ ماه به شرکت واگذار شود تا ضمن ادامه تولید، حقوق دولتی را نیز پرداخت کند.

وی با اشاره به بررسی مشکلات شرکت «پوشش بام دنا» و رفع مسدودی حساب‌های آن اظهار کرد: این شرکت که می‌تواند نیاز استان به ایزوگام و درجه‌بندی قیر را تأمین کند طی یک سال گذشته ۴۲۶ میلیارد تومان برای احداث کارخانه هزینه کرده است.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی شرکت، مسدودی حساب‌ها به دلیل چک‌های برگشتی بود که با پیگیری ستاد، مقدمات رفع سو اثر چک‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی فراهم شد.

دادستان یاسوج ابراز کرد: بر اساس تصمیمات نشست شرکت «پوشش بام دنا» موظف است تا پایان اسفندماه سال جاری بدهی خود به شرکت شهرک‌های صنعتی را تسویه کند و طبق گفته یکی از اعضای شرکت، در صورت تأمین ترانس برق و رفع مسدودی حساب‌ها، فاز اول کارخانه طی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین از پیگیری مشکلات کارخانه آب معدنی «شهد طلایی دنا» خبر داد و تاکید کرد: به دلیل کم‌بارشی دو سال اخیر و خشکسالی ناشی از آن، چشمه تأمین‌کننده آب این کارخانه خشک شده است، درحالی‌که ۵۰ نفر در آن مشغول به کارند.

موسویان ادامه داد: در راستای حمایت از این واحد تولیدی، با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و آبفا مقرر شد، یک حلقه چاه عمیق به هزینه متقاضی حفر شود که این اقدام می‌تواند علاوه بر تأمین آب کارخانه، در مواقع ضروری به عنوان چاه معین آب شرب منطقه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.