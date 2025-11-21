معیشت مردم باید در بودجه ۱۴۰۵ تقویت شود

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در سال‌های گذشته، بودجه به دو بخش احکام و جداول تقسیم و در دو مرحله بررسی می‌شد.

وی متذکر شد: در واقع، از آنجایی که جداول بودجه در گذشته شفاف نبود و عمدتاً در کمیسیون تلفیق بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد، مجلس چند سال پیش تصمیم گرفت تا جداول شفاف شده و در صحن علنی ارائه شود تا بودجه به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی شود. یعنی مجلس در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه تصمیم گرفت که بررسی احکام و جداول را در دو مرحله و به‌صورت دقیق انجام دهد تا منابع و مصارف به‌خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشت مجدد به بررسی تک‌مرحله‌ای سند دخل و خرج دولت، تصریح کرد: امسال مجلس مصوبه دیگری را به تصویب رساند تا مجدداً بررسی لایحه بودجه سالیانه در صحن مجلس یک مرحله‌ای شود. ادله مجلس برای این کار آن بود که اگر بودجه بازتاب قوانین دائمی و برنامه‌های سالانه است، دیگر نیازی به وضع قانون جدید یا احکام سالانه نیست، چرا که این فرآیند موجب تناقض می‌شود.

محبی نجم‌آبادی توضیح داد: در واقع، ما به این نتیجه رسیدیم که بودجه باید بازتاب قوانین دائمی و برنامه‌ها باشد و دیگر قانون جدیدی در احکام لازم نیست. بودجه یعنی عدد و رقم و منابع و مصارف، که بررسی آن زمان کوتاهی در مجلس خواهد گرفت و پیشنهادات بیشتر روی جداول معطوف خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اضافه کردن حکم جدید به بودجه سنواتی کشور اقدامی نادرست است، تصریح کرد: بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن، دولت باید تمام بخش‌های بودجه را در یک مرحله به مجلس تقدیم کند و در حقیقت لایحه بودجه، انعکاسی از برنامه‌های توسعه‌ای پنج سالانه و احکام بالادستی خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سبب خواهد شد با سرعت بیشتری کار بررسی بودجه در مجلس انجام شود و به جای اینکه مجلس درگیر بررسی احکام بودجه‌ای شود، قوانین گذشته را اصلاح کند.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت بودجه، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال آتی باید معیشت مردم، کاهش کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه و تعریف دقیق منابع و مصارف، مورد توجه جدی و در اولویت باشد. شفافیت بودجه به تصمیم‌گیری‌های عملیاتی کمک می‌کند و می‌تواند پروژه‌های ناتمام را تکمیل کند و اثرات مستقیمی بر زندگی مردم، زیرساخت‌ها و توسعه کشور داشته باشد.

محبی نجم‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت و قوانین دائمی تنظیم خواهد شد و بررسی آن شفاف، دقیق و منطبق با برنامه‌ها و منابع واقعی کشور انجام می‌شود.