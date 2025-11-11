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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

قالیباف: سخنگوی دولت شب گذشته درباره «سبد کالا» خلاف قانون صحبت کرد

قالیباف: سخنگوی دولت شب گذشته درباره «سبد کالا» خلاف قانون صحبت کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دیشب سخنگوی دولت موضوع «سبد کالا» را مطرح کرده که با قانون و برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد یکساله این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم توسعه، محمدباقر قالیباف گفت: شب گذشته سخنگوی دولت موضوع «سبد کالا» را مطرح کرد که این ادامه روند قبلی است.

وی ادامه داد: اعتباراتی با زحمت تأمین و قرار شد پایان آبان‌ماه، کالابرگ الکترونیکی از طریق سکوها دهیم و به همان طریقی که می‌دانید، کالا به خانواده‌ها دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط یک مرتبه سخنگوی دولت شب گذشته مطلب دیگری را اعلام کرد، آیا این به این معناست که نمی‌خواهید برنامه هفتم و قانون بودجه را اجرا کنید؟ چطور شد که سبد کالا را مطرح کردند؟

میدری در پاسخ به قالیباف گفت: تأمین مالی شده اما درباره شیوه اجرایی آن، خواست دولت و مجلس این است که کالا را با قیمت ثابت به مردم عرضه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پاسخ میدری، بیان کرد: ما هم می‌دانیم که چنین چیزی خواست دولت، مجلس و قانون است اما سخنگوی دولت بدون توجه به خواست دولت و مجلس، بحث سبد کالا را اعلام می‌کند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، پاسخ داد: به نظرم منظور سخنگوی دولت، تأمین منابع مالی بوده که سازمان برنامه و بودجه در دولت اعلام کرده است.

قالیباف در ادامه، گفت: من و شما می‌دانیم که تأمین مالی برای کالابرگ الکترونیک شده است و دوستان در دولت برای تأمین مالی زحمت کشیده‌اند.

میدری افزود: امشب جلسه‌ای با شما برای تصمیم‌گیری در این مورد داریم که قالیباف در این زمینه، گفت: امشب جلسه داریم، اما شب گذشته سخنگوی دولت، خلاف قانون و برنامه موضوع سبد کالا را بیان کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر خبر اعلام کنند خوب است، نه اینکه گفته شود قرار است سبد کالا داده شود و باید کالابرگ الکترونیک را دنبال کنیم.

کد مطلب 6652627
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ارين IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      17 0
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      هر روز هزاران نفر میان فروشگاه فقط سوال کنن آیا کالا برگ اعلام شده یانه و منتظر این یه کوچک ترحم هستن که بعد این همه میگن منابع تامین هنوز مشکل دارن،
    • ناشناس IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      13 0
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      یه ماه میدن دو سه ماه نمیدن خجالت داره
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      19 0
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      گفتن درآمدها ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده ، ولی مخارج ۱۰۰ درصد (دو برابر) شد، الان هم کالابرگ به همان شیوه قبلی رو اگه بدن!!!!! بنزین هم گران میشه و ما که ماشین هم نداریم هیچی که هیچی!!!سهم بنزین ما پس کوووو فقیرها فقیرتر و پول دارها، پولدارتر میشن.
    • معرفت IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
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      خودتون هم نمیدونن چه کار بکنین
    • M IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      قرار شد که بیشتر بشه مبلغ کالابرگ چی شد پس همون ۵۰۰ و ۳۵۰ میدن
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      اینی که میدن به اندازه روزی ۱۵ گرم گوشته حساب کن
    • ناشناس IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      کالابرگ الکترونیک که قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه داد کار درستی است در غیر این صورت خود کالابرگ باعث افزایش قیمت کالاها میشود چون نظارت بر بازار واقعا ضعیف است .
    • بی نشان IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
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      چه زحمتی برای تامین منابع سبد کالا کشیدید .قیمتها را کنترل میکردین که زحمت نکشید

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