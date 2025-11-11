قالیباف: سخنگوی دولت شب گذشته درباره «سبد کالا» خلاف قانون صحبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد یکساله این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم توسعه، محمدباقر قالیباف گفت: شب گذشته سخنگوی دولت موضوع «سبد کالا» را مطرح کرد که این ادامه روند قبلی است.

وی ادامه داد: اعتباراتی با زحمت تأمین و قرار شد پایان آبان‌ماه، کالابرگ الکترونیکی از طریق سکوها دهیم و به همان طریقی که می‌دانید، کالا به خانواده‌ها دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط یک مرتبه سخنگوی دولت شب گذشته مطلب دیگری را اعلام کرد، آیا این به این معناست که نمی‌خواهید برنامه هفتم و قانون بودجه را اجرا کنید؟ چطور شد که سبد کالا را مطرح کردند؟

میدری در پاسخ به قالیباف گفت: تأمین مالی شده اما درباره شیوه اجرایی آن، خواست دولت و مجلس این است که کالا را با قیمت ثابت به مردم عرضه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پاسخ میدری، بیان کرد: ما هم می‌دانیم که چنین چیزی خواست دولت، مجلس و قانون است اما سخنگوی دولت بدون توجه به خواست دولت و مجلس، بحث سبد کالا را اعلام می‌کند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، پاسخ داد: به نظرم منظور سخنگوی دولت، تأمین منابع مالی بوده که سازمان برنامه و بودجه در دولت اعلام کرده است.

قالیباف در ادامه، گفت: من و شما می‌دانیم که تأمین مالی برای کالابرگ الکترونیک شده است و دوستان در دولت برای تأمین مالی زحمت کشیده‌اند.

میدری افزود: امشب جلسه‌ای با شما برای تصمیم‌گیری در این مورد داریم که قالیباف در این زمینه، گفت: امشب جلسه داریم، اما شب گذشته سخنگوی دولت، خلاف قانون و برنامه موضوع سبد کالا را بیان کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر خبر اعلام کنند خوب است، نه اینکه گفته شود قرار است سبد کالا داده شود و باید کالابرگ الکترونیک را دنبال کنیم.