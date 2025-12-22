به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه مواجهه دولت با بودجه فرهنگی گفت: در شرایط کسری و ناترازی، سادهترین تصمیم حذف یا کوچکسازی فرهنگ است، چون در ظاهر عدد آن کم است؛ اما در واقع این تصمیم، هزینههای بزرگتری را به آینده کشور منتقل میکند.
وی افزود: در منطق بودجهریزی، بخشهایی که خروجی فوری و قابل سنجش دارند، بیشتر دیده میشوند، اما فرهنگ ماهیت بلندمدت دارد و اثر آن در شاخصهای اجتماعی، رفتاری و حتی اقتصادی با فاصله زمانی نمایان میشود. این فاصله زمانی نباید باعث شود فرهنگ از اولویت خارج شود.
محبی نجمآبادی ادامه داد: مشکل اساسی، کمبود منابع نیست؛ بلکه فرار از اصلاح ساختارهاست. ما سالانه دهها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، هزینه ناکارآمدی و اتلاف منابع در بخشهای مختلف داریم، اما به جای اصلاح این نقاط پرهزینه، سراغ بخشی میرویم که کمهزینه اما پربازده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقش فرهنگ در کاهش هزینههای اجتماعی تصریح کرد: اگر فرهنگ تضعیف شود، هزینههای اجتماعی، انتظامی، قضائی و حتی درمانی افزایش پیدا میکند. یعنی بودجهای که امروز از فرهنگ کم میکنیم، فردا باید چند برابر آن را در حوزههای دیگر خرج کنیم. این نگاه از نظر اقتصادی هم منطقی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرهنگ در دل سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دیده میشود، نه بهعنوان یک ردیف منفک. ما هنوز به این مرحله نرسیدهایم و همین باعث شده فرهنگ همیشه در انتهای صف تخصیص قرار بگیرد.
محبی نجمآبادی در پایان تأکید کرد: اصلاح بودجه فرهنگ، فقط افزایش عدد نیست؛ اصلاح منطق تصمیمگیری است. تا زمانی که به جای اصلاح ناکارآمدیها، سادهترین قربانی را انتخاب کنیم، توسعه پایدار محقق نمیشود. فرهنگ هزینه نیست؛ سپر اجتماعی کشور است و حذف آن، تصمیمی پرهزینه برای آینده خواهد بود.
