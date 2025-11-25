از ارجاع به «لالالند» تا فیلمبرداری در ۳ شب؛ این رویا رنگ مهاجرت گرفت؟

حورا کیان کارگردان فیلم کوتاه «رویای آمریکایی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده پرداختن به مهاجرت در این فیلم توضیح داد: ایده «رویای آمریکایی» از سال ۱۴۰۱ در ذهن من شکل گرفت، زمانی که با سیل عظیمی از مهاجرت در اطرافم روبهرو شدم. بسیاری از اطرافیانم در آن سال اقدام به مهاجرت کردند، برخی رفتند و برخی دیگر ماندن را انتخاب کردند.
وی افزود: من هرگز به مهاجرت فکر نکردم. هر بار که با این پرسش مواجه میشدم که «تو نمیخواهی بروی؟» حسی عجیب به من دست میداد. در نتیجه تنها تلاشم در فیلم این بود که موقعیتی را به تصویر بکشم که در اطرافم بسیار دیده بودم. به باور من، خداحافظی از وطن بسیار دردناک است، خواه این وطن معشوق باشد، خواه کشور یا شهر.
این کارگردان درباره پرداختن به ژانر فانتزی - موزیکال در این فیلم گفت: ژانر فانتزی - موزیکال، ژانر محبوب من است و از سوی دیگر، این موضوع و فضای داستان نیز به شکلی بود که خود به خود اجرا در این ژانر را میطلبید.
وی درباره ارجاع دادن به فیلمهای مطرح جهان توضیح داد: شخصیت لیلی در این فیلم شیفته سینما است و از طرفی کانسپت کلی اثر به من این فرصت را داد تا به فیلمهای محبوبم همچون «لالا لند»، «زندگی زیباست» و «چانگ کینگ اکسپرس» ارجاع دهم. در مورد محدودیتها برای پرداختن به این فیلمها نیز باید بگویم که متأسفانه ذهن ما به نوعی خودسانسورگر شده است. با این حال، سعی کردم در مرحله اجرا، تمام لحظههایی را که در نظر داشتم، عملی کنم.
این کارگردان درباره فیلمبرداری «رویای آمریکایی» توضیح داد: فیلمبرداری این فیلم در سه شب انجام شد؛ ۲ روز در لوکیشنهای خارجی و یک روز نیز در یک سوله که آن را به استودیو تبدیل و صحنههای کروماکی را فیلمبرداری کردیم.
کیان در پایان در پاسخ به پرسشی درباره پایان فیلم و سپردن قضاوت به مخاطبان گفت: به شدت دوست داشتم اگر قرار است روزی موضوع مهمی مانند مهاجرت را در فیلمم مطرح کنم، به سمت قضاوت یا تصمیمگیری جهتدار نروم و این انتخاب را برعهده خود مخاطبان بگذارم.
«رویای آمریکایی» اثری در ژانر فانتزی - موزیکال است که با بازی شبنم دادخواه و داراب داداشزاده تولید شده است.
