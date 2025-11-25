از ارجاع به «لالالند» تا فیلمبرداری در ۳ شب؛ این رویا رنگ مهاجرت گرفت؟

حورا کیان کارگردان فیلم کوتاه «رویای آمریکایی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده پرداختن به مهاجرت در این فیلم توضیح داد: ایده «رویای آمریکایی» از سال ۱۴۰۱ در ذهن من شکل گرفت، زمانی که با سیل عظیمی از مهاجرت در اطرافم روبه‌رو شدم. بسیاری از اطرافیانم در آن سال اقدام به مهاجرت کردند، برخی رفتند و برخی دیگر ماندن را انتخاب کردند.

وی افزود: من هرگز به مهاجرت فکر نکردم. هر بار که با این پرسش مواجه می‌شدم که «تو نمی‌خواهی بروی؟» حسی عجیب به من دست می‌داد. در نتیجه تنها تلاشم در فیلم این بود که موقعیتی را به تصویر بکشم که در اطرافم بسیار دیده بودم. به باور من، خداحافظی از وطن بسیار دردناک است، خواه این وطن معشوق باشد، خواه کشور یا شهر.

این کارگردان درباره پرداختن به ژانر فانتزی - موزیکال در این فیلم گفت: ژانر فانتزی - موزیکال، ژانر محبوب من است و از سوی دیگر، این موضوع و فضای داستان نیز به شکلی بود که خود به خود اجرا در این ژانر را می‌طلبید.

وی درباره ارجاع دادن به فیلم‌های مطرح جهان توضیح داد: شخصیت لیلی در این فیلم شیفته سینما است و از طرفی کانسپت کلی اثر به من این فرصت را داد تا به فیلم‌های محبوبم همچون «لالا لند»، «زندگی زیباست» و «چانگ کینگ اکسپرس» ارجاع دهم. در مورد محدودیت‌ها برای پرداختن به این فیلم‌ها نیز باید بگویم که متأسفانه ذهن ما به نوعی خودسانسورگر شده است. با این حال، سعی کردم در مرحله اجرا، تمام لحظه‌هایی را که در نظر داشتم، عملی کنم.

این کارگردان درباره فیلمبرداری «رویای آمریکایی» توضیح داد: فیلمبرداری این فیلم در سه شب انجام شد؛ ۲ روز در لوکیشن‌های خارجی و یک روز نیز در یک سوله که آن را به استودیو تبدیل و صحنه‌های کروماکی را فیلمبرداری کردیم.

کیان در پایان در پاسخ به پرسشی درباره پایان فیلم و سپردن قضاوت به مخاطبان گفت: به شدت دوست داشتم اگر قرار است روزی موضوع مهمی مانند مهاجرت را در فیلمم مطرح کنم، به سمت قضاوت یا تصمیم‌گیری جهت‌دار نروم و این انتخاب را برعهده خود مخاطبان بگذارم.

«رویای آمریکایی» اثری در ژانر فانتزی - موزیکال است که با بازی شبنم دادخواه و داراب داداش‌زاده تولید شده است.

عوامل فیلم کوتاه «رویای آمریکایی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حورا کیان، تهیه‌کننده: محمدرضا نوری، مدیر فیلمبرداری: مهرداد افراسیابی، تدوین: امید میرزایی، طراحی و ترکیب صدا و موسیقی: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، مشاور پروژه: امیرحسین نوروزبیگی، مجری طرح: محمود پوینده، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: امیرحسین محمدی، صدابردار: احمد تفرشی، مدیر تولید: عباس اکبری، طراح جلوه‌های ویژه‌ میدانی: مجید حیدری، طراح جلوه‌های ویژه‌ بصری: محمد عبدی، مدیر پروژه جلوه‌های ویژه بصری: امیرحسین افچنگی، دستیار کارگردان: سروش امتیاز، برنامه‌ریز: ساناز مجیدزاده، منشی صحنه: پانیذ افتخاری، عکاس: سهراب خان‌زاده، ترجمه و زیرنویس: داراب داداش‌زاده، پخش بین‌الملل: محمد توریوریان (ماداکتو پیکچرز)، طراح پوستر: محمد موحدنیا، طراح تیتراژ: مهدی اکبرزاده، طراح تیزر: امید میرزایی، گروه فیلم‌برداری: سعید بوشهری، غلامرضا رضایی، امیرحسین عظیمی، رضا شاهین، مصطفی ناظمی، دستیار تدوین: سید میثم میرزایی، تدوین صدا: علی سوهانی، تدوین دیالوگ: مهتا کلهر، امور فنی صدا: استودیو بهمن، دستیار صدا: ابوالفضل اسماعیلی، مجریان چهره‌پردازی: یاسمن منصورآبادی، علی نوروزی، دستیاران صحنه و لباس: مهسا اسماعیل‌زاده، علیرضا کوهی، مدیر تدارکات: سید مرتضی عربی، متین ولدخانی، مسئول هنروران: فرزاد محمدی، مسترینگ: مجتبی سحرخیز، لابراتوار دیجیتال: استودیو روشنا، مودبرد: کوثر میرزانژاد، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو.