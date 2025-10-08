«رویای آمریکایی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «رؤیای آمریکایی» به نویسندگی و کارگردانی حورا کیان و تهیهکنندگی محمدرضا نوری آماده نمایش شد و نخستین حضور خود را در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران تجربه میکند.
«رؤیای آمریکایی» اثری فانتزی - درام است که با بازی شبنم دادخواه و داراب داداشزاده تولید شده است.
عوامل فیلم کوتاه «رؤیای آمریکایی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حورا کیان، تهیهکننده: محمدرضا نوری، مدیر فیلمبرداری: مهرداد افراسیابی، تدوین: امید میرزایی، طراحی و ترکیب صدا و موسیقی: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، مشاور پروژه: امیرحسین نوروزبیگی، مجری طرح: محمود پوینده، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: امیرحسین محمدی، صدابردار: احمد تفرشی، مدیر تولید: عباس اکبری، طراح جلوههای ویژه میدانی: مجید حیدری، طراح جلوههای ویژه بصری: محمد عبدی، مدیر پروژه جلوههای ویژه بصری: امیرحسین افچنگی، دستیار کارگردان: سروش امتیاز، برنامهریز: ساناز مجیدزاده، منشی صحنه: پانیذ افتخاری، عکاس: سهراب خانزاده، ترجمه و زیرنویس: داراب داداشزاده، پخش بینالملل: محمد توریوریان (ماداکتو پیکچرز)، طراح پوستر: محمد موحدنیا، طراح تیتراژ: مهدی اکبرزاده، طراح تیزر: امید میرزایی، گروه فیلمبرداری: سعید بوشهری، غلامرضا رضایی، امیرحسین عظیمی، رضا شاهین، مصطفی ناظمی، دستیار تدوین: سید میثم میرزایی، تدوین صدا: علی سوهانی، تدوین دیالوگ: مهتا کلهر، امور فنی صدا: استودیو بهمن، دستیار صدا: ابوالفضل اسماعیلی، مجریان چهرهپردازی: یاسمن منصورآبادی، علی نوروزی، دستیاران صحنه و لباس: مهسا اسماعیلزاده، علیرضا کوهی، مدیر تدارکات: سید مرتضی عربی، متین ولدخانی، مسئول هنروران: فرزاد محمدی، مسترینگ: مجتبی سحرخیز، لابراتوار دیجیتال: استودیو روشنا، مودبرد: کوثر میرزانژاد، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، مشاور رسانهای: زهره کردلو.
