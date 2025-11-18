به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که وزارت دادگستری را ملزم به انتشار تمام اسناد باقی‌مانده مربوط به پرونده «جفری اپستین» سرمایه‌گذار ثروتمند و محکوم به قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی، می‌کند.

بر اساس این گزارش، این لایحه با ۴۲۷ رأی موافق و یک رأی مخالف تصویب شد. این لایحه اکنون به سنا می‌رود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از این گفته بود که اگر این لایحه به دست او برسد، آن را امضا خواهد کرد.

پرونده ارتباطات «دونالد ترامپ» و «جفری اپستین» اکنون به یکی از پاشنه‌های آشیل ترامپ در سیاست آمریکا تبدیل شده است. اپستین، سرمایه‌گذار ثروتمند و محکوم به قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی، پیش از مرگ مشکوکش در سال ۲۰۱۹، با بسیاری از نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان در ارتباط بود.

نام ترامپ اما به دلایل متعدد، بیش از سایرین زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. روابط قدیمی، حضور در مهمانی‌های خصوصی و شایعات درباره مکاتبات و اسناد مشترک، باعث شد این پرونده طی ماه‌های اخیر دوباره به موضوعی جنجالی تبدیل شود. افشای نامه‌ای جنجالی منسوب به ترامپ خطاب به اپستین و وعده‌های تحقق‌نیافته رئیس جمهور آمریکا درباره افشای اسناد این پرونده، افکار عمومی را نسبت به او مشکوک‌تر کرده است.

این پرونده به قدری اهمیت یافت که چندی پیش در جریان دعوای «ایلان ماسک» میلیاردر سرشناس و مالک شرکت تسلا با ترامپ بعد از خروج از دولت در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفت و پرسش‌های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرد.

پرونده اپستین که پس از مرگ مشکوک او در ۶ سال پیش تقریباً به حاشیه رفته بود، امسال بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا بازگشته است. جرقه ماجرا را می‌توان در افشای نامه‌ای منتسب به ترامپ از سوی روزنامه «وال استریت ژورنال» دانست؛ نامه‌ای که به اپستین تبریک تولد داده بود و مضامینی با محتوای جنسی داشت. انتشار این سند، واکنش شدید و عصبی ترامپ را به‌دنبال داشت؛ واکنشی که خود به پرسش‌هایی درباره پشت پرده این احیای ناگهانی دامن زد.

یکی از دلایل اصلی بازگشت این پرونده، استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و تضعیف ترامپ در شرایط حساس رقابت‌های قدرت در آمریکا است. شخصیت جنجالی ترامپ، نقطه آسیب‌پذیری برای حملات رسانه‌ای محسوب می‌شود.