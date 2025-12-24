افشای ناقص اسناد اپستین؛ وزارت دادگستری آمریکا زیر فشار سانسور و سیاست

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، حسن شکوهی نسب: روز جمعه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا سرانجام هزاران سند مرتبط با جفری اپستین، سرمایه‌گذار میلیاردر و مجرم جنسی محکوم را منتشر کرد. این انتشار در پی تصویب قانون شفافیت پرونده‌های اپستین صورت گرفت که کنگره آمریکا با اکثریت قاطع، آن را تصویب کرده بود.

این قانون به وزارت دادگستری ۳۰ روز مهلت داده بود تا «تمامی اسناد طبقه‌بندی نشده» را در قالبی قابل جستجو و دانلود منتشر کند. با این حال، انتشار اسناد با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد؛ قانون‌گذاران از دو حزب، قربانیان اپستین و فعالان حقوق بشر نسبت به سانسور گسترده و ناقص بودن اسناد منتشر شده انتقاد کردند.

اسناد منتشر شده شامل عکس‌های متعددی از شخصیت‌های برجسته، مدارک دادگاهی و گزارش‌های اف‌بی‌آی بود اما بخش‌های زیادی از آن‌ها سانسور و حدود ۵۵۰ صفحه کاملاً سیاه شده بودند.

تاد بلانچ معاون دادستان کل اعلام کرد که صدها هزار صفحه دیگر طی هفته‌های آینده منتشر خواهند شد اما این تأخیر با انتقادات شدید قانون‌گذارانی مواجه شد که معتقدند وزارت دادگستری قانون را نقض کرده است.

اسناد جدید و روند افشای اطلاعات

قانون شفافیت پرونده‌های اپستین الزام کرده بود که «پم باندی» دادستان کل تا ۳۰ روز پس از تصویب، تمامی اسناد را منتشر کند. با این حال، حداقل ۵۵۰ صفحه در اسناد اولیه کاملاً سانسور شده بودند، از جمله یک سند ۱۱۹ صفحه‌ای با عنوان «هیئت منصفه نیویورک» و سه سند متوالی دیگر با مجموع ۲۵۵ صفحه که تماماً سیاه شده‌اند.

منابع آگاه گزارش دادند که ناامیدی در داخل وزارت دادگستری افزایش یافته است زیرا وکلای بخش امنیت ملی با فشار زمانی برای سانسور هزاران صفحه مواجه بوده‌اند. هر وکیل از هفته شکرگزاری به این سو بیش از ۱۰۰۰ صفحه را پردازش کرده، کاری که زمان‌بر و دشوار بوده‌است.

رو خانا نماینده کنگره، از کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی قانون در مصاحبه با ان‌پی‌آر اعلام کرد: «پیش‌نویس کیفرخواست پرونده اول اپستین که مردان ثروتمند و قدرتمند دیگری را که از سوءاستفاده اطلاع داشتند یا در آن شرکت کردند متهم می‌کند، باید منتشر شود». او افزود که باید مصاحبه‌های اف‌بی‌آی با افرادی که متهم به حضور در جزیره اپستین یا مهمانی‌هایی با حضور دختران ۱۶ و ۱۷ ساله بوده‌اند، منتشر شود.

وزارت دادگستری در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که علاوه بر سانسور نام‌ها، چهره‌ها و اطلاعات شناسایی بیش از ۱۲۰۰ نفر، جزئیاتی را که محرمانه و ممتاز تلقی می‌شوند، مانند کار وکیل، مشورت‌های قوه مجریه و ارتباطات موکل-وکیل را نیز سانسور کرده است.

حداقل ۱۶ فایل که روز جمعه منتشر شده بودند، از وب‌سایت وزارت دادگستری ناپدید شدند از جمله عکسی که دونالد ترامپ در آن دیده می‌شد. وزارت دادگستری یکشنبه ۲۱ دسامبر توضیح داد که این تصویر به درخواست دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک برای بررسی بیشتر به منظور حفاظت از قربانیان حذف شده بود. پس از بررسی مشخص شد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قربانیان اپستین در عکس حضور داشته باشند وجود ندارد و عکس بدون تغییر یا سانسور مجدد منتشر شد.

شخصیت‌های برجسته در اسناد جدید؛ از کلینتون تا ترامپ

بارزترین شخصیت در اسناد منتشر شده، بیل کلینتون رئیس‌جمهور سابق آمریکا است. در میان پرونده‌های جدید منتشر شده، چندین عکس از کلینتون وجود دارد از جمله یکی که او را در یک جکوزی در حال استراحت نشان می‌دهد و فرد دیگری که صورتش سانسور شده کنارش است.

عکس دیگر کلینتون را در استخری در کنار گیسلین ماکسول همدست دیرینه اپستین و فرد دیگری که صورتش سانسور شده نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت دادگستری جمعه اعلام کرد که فرد سانسور شده در یکی از عکس‌های پرطرفدار کلینتون در جکوزی «قربانی» سوءاستفاده جنسی اپستین است. عکس دیگر کلینتون را در لندن با داگ باند مشاور ارشد سابقش و کوین اسپیسی در اتاق کابینه موزه جنگ چرچیل نشان می‌دهد. در یک تصویر، میک جگر بین اپستین و کلینتون نشسته است. در عکس دیگر، مایکل جکسون در کنار کلینتون ایستاده و در مقابل تابلویی با اپستین ژست گرفته است.

وقتی کلینتون رئیس‌جمهور بود، اپستین بارها از کاخ سفید بازدید کرد. پس از ترک ریاست‌جمهوری، اپستین به برخی از فعالیت‌های خیریه کلینتون کمک کرد. کلینتون چندین بار با هواپیمای شخصی اپستین پرواز کرد از جمله در یک سفر بشردوستانه به آفریقا با بازیگران کوین اسپیسی و کریس تاکر در سال ۲۰۰۲.

از طرفی، نام دونالد ترامپ قبلاً و پیش از افشای اطلاعات جدید، ده‌ها بار در گزارش پرواز به جزیره اپستین آمده بود که با دختران زیر سن قانونی رابطه داشته است.

اما نام و تصویر ترامپ در اسناد جدید به ندرت منتشر شده ظاهر می‌شود. یک عکس منتشر شده اپستین را در کنار یک زن ناشناس نشان می‌دهد که چک بزرگی با امضای ترامپ به مبلغ ۲۲,۵۰۰ دلار را در دست دارند.

عکس دیگری که در ابتدا با عنوان «فایل ۴۶۸» منتشر شد، داخل کشوی میزی را نشان می‌داد که عکس ترامپ در کنار اپستین، ملانیا ترامپ و ماکسول در آن قرار داشت.

با این حال، مهم‌ترین مطلب درباره ترامپ در یک سند دادگاهی از سال ۲۰۲۰ آمده است. بر اساس یک سند دادگاهی منتشر شده، اپستین یک دختر ۱۴ ساله را به مارالاگو، اقامتگاه ترامپ در فلوریدا برده و او را به رئیس‌جمهور معرفی کرده است. هنگام معرفی، اپستین با آرنج به ترامپ زد و در اشاره به نوجوان پرسید: «این یکی خوبه، نه؟» ترامپ لبخند زد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد. در پرونده دادگاهی، شاکی نامشخص هیچ اتهام مشخصی علیه ترامپ مطرح نکرده است.

در حالی که نام دونالد ترامپ در اسناد جدید منتشرشده چندان برجسته نیست، اما او در مجموعه‌ای دیگر از پرونده‌های مرتبط با اپستین که پیش‌تر توسط کمیته نظارت دموکرات‌های مجلس نمایندگان منتشر شده بود به‌عنوان یکی از موضوعات پرتکرار در ایمیل‌ها و پیام‌های متنی ظاهر می‌شود؛ به‌طوری که بیش از هزار بار به او اشاره شده است. با این حال، این اشاره‌ها عمدتاً نه در قالب اتهام، بلکه به‌عنوان بازتاب تمرکز و وسواس اپستین بر ریاست‌جمهوری ترامپ ارزیابی می‌شوند.

افزون بر بیل کلینتون و دونالد ترامپ، در میان اسناد منتشرشده تصاویری از چهره‌های سرشناس موسیقی از جمله میک جگر، مایکل جکسون و دایانا رأس در کنار جفری اپستین دیده می‌شود؛ در برخی از این تصاویر، چهره افراد دیگر به‌طور کامل سانسور شده است. همچنین، والتر کرانکایت، گوینده افسانه‌ای اخبار آمریکا، در عکسی روی مبلی نشسته و ظاهراً در حال گفت‌وگویی عمیق با مردی دیگر است. هیچ‌یک از افراد حاضر در این تصاویر به ارتکاب تخلف یا جرم متهم نشده‌اند.

شکایات قربانیان و ناامیدی به رغم افشای مدارک جدید

یکی از مهم‌ترین افشاگری‌های اسناد جدید، تأیید شکایت ماریا فارمر در سال ۱۹۹۶ به اف‌بی‌آی است. یک سند اف‌بی‌آی منتشر شده که با تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ مهر خورده، شرح شکایت جنایی علیه اپستین مرتبط با پورنوگرافی کودکان را شامل می‌شود. در حالی که نام شاکی در سند سانسور شده، جنیفر فریمن وکیل ماریا فارمر، تأیید کرد که شکایت واقعاً توسط موکلش ارائه شده است.

اسناد منتشرشده نشان می‌دهد شکایت ماریا فارمر در سال ۱۹۹۶ درباره سوءاستفاده و سرقت تصاویر مربوط به خواهران نابالغش توسط جفری اپستین، سال‌ها بدون پیگیری مؤثر باقی مانده است. فارمر می‌گوید تا حدود یک دهه هیچ پاسخی از اف‌بی‌آی دریافت نکرد و تنها در جریان توافق قضائی اپستین در فلوریدا در سال ۲۰۰۸ از سرنوشت شکایتش مطلع شد. به گفته او و وکیلش، بی‌توجهی به این پرونده می‌توانست به آسیب دیدن صدها یا حتی بیش از هزار قربانی دیگر منجر شود؛ موضوعی که در بررسی داخلی وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ نیز مورد اشاره قرار نگرفت.

در بخش دیگری از اسناد، شهادت‌های هیئت منصفه از سال ۲۰۰۷ منتشر شده که جزئیات تکان‌دهنده‌ای از شبکه سوءاستفاده اپستین را آشکار می‌کند. در این شهادت‌ها، زنی ۲۱ ساله توضیح می‌دهد که از ۱۶ سالگی برای اپستین کار می‌کرده و در ازای معرفی دختران دیگر، مبالغی دریافت می‌کرده است. او می‌گوید بسیاری از این دختران زیر سن قانونی بودند و به آن‌ها توصیه می‌شد درباره سن خود دروغ بگویند. همچنین، در جریان این شهادت‌ها، یکی از مأموران اف‌بی‌آی تلاش کرده است دریافت پول را عاملی برای رد «اجبار» معرفی کند؛ موضوعی که با انتقادهای گسترده مواجه شده است.

با وجود انتشار هزاران صفحه سند، بسیاری از بازماندگان اپستین از نحوه افشای اطلاعات ابراز ناامیدی کرده‌اند. برخی از آن‌ها می‌گویند دسترسی به اسناد دشوار بوده و اطلاعات ارائه‌شده کمتر از حد انتظار است. دنی بنسکی یکی از بازماندگان، انتشار اسناد را گامی در جهت تأیید روایت قربانیان دانست اما آن را ناکافی توصیف کرد. مارینا لاسردا دیگر بازمانده این پرونده، نیز خواستار توقف سانسور نام‌هایی شد که به گفته او نیازی به پنهان‌سازی ندارند و تأکید کرد که این روند بار دیگر احساس بی‌عدالتی و ناامیدی از سیستم قضائی آمریکا را در میان قربانیان تقویت کرده است.

تأثیر سیاسی و آینده پرونده

انتشار اسناد اپستین در دسامبر ۲۰۲۵ نه تنها افشاگری‌های جدیدی درباره جنایات این مجرم جنسی ارائه کرد، بلکه به یک ماجرای سیاسی پیچیده تبدیل شد که دولت ترامپ را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. انتشار پرونده‌های اپستین آخرین تحول در یک حکایت سیاسی است که دوران ریاست‌جمهوری دوم ترامپ را تحت تأثیر قرار داده و واکنش دو حزبی علیه اظهارات متناقض و متغیر ترامپ در این زمینه ایجاد کرده است.

ترامپ در دوران کمپین انتخاباتی تئوری‌های توطئه درباره پرونده‌ها را تقویت کرد و قول داد اطلاعاتی درباره جنایات اپستین و ارتباط او با افراد قدرتمند را که گمان می‌کرد دولت پنهان می‌کند، منتشر خواهد کرد. پس از بازگشت به کاخ سفید، ترامپ با تلاش‌های قانون‌گذاران و حامیان خود برای انتشار این پرونده‌ها مخالفت کرد، جمهوری‌خواهانی که خواستار شفافیت بودند را «احمق» خواند و دموکرات‌ها را به ترویج یک «دروغ» متهم کرد، قبل از اینکه سرانجام قانونی را که با حمایت تقریباً متفق‌القول تصویب شده بود، امضا کند.

در حالی که تصاویر و اسناد مربوط به ترامپ در این دسته از انتشارها محدود بود، اسناد درباره بیل کلینتون فراوان‌تر و جنجالی‌تر بودند. نظرسنجی جدید دانشگاه کوئینی پیاک که این هفته منتشر شد، نارضایتی گسترده از نحوه برخورد ترامپ با پرونده‌های اپستین را نشان داد. تنها ۲۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند از عملکرد او در این زمینه راضی هستند که نشان‌دهنده ناامیدی عمومی از رویکرد دولت به این موضوع است.

نکته کلیدی در این ماجرا، تأثیر آن بر اعتبار سیاسی ترامپ و دولتش است. سناتور رند پل از کنتاکی هشدار داد که «هر گونه شواهد یا نشانه‌ای از اینکه افشای کامل وجود ندارد، دولت ترامپ را ماه‌ها و ماه‌های دیگر آزار خواهد داد.» این هشدار نشان می‌دهد که مسئله اپستین می‌تواند به یک معضل بلندمدت برای دولت ترامپ تبدیل شود، به‌ویژه زمانی که حتی حامیان سرسخت او مانند رو خانا و تامس مسی تهدید کرده‌اند که «پم باندی» دادستان کل را به تحقیر کنگره محکوم کنند.

از سوی دیگر، این پرونده نشان داد که چگونه سیستم عدالت آمریکا بارها و بارها قربانیان اپستین را ناامید کرده است. از شکایت ماریا فارمر در سال ۱۹۹۶ که نادیده گرفته شد تا توافق نامه کیفری اپستین در سال ۲۰۰۸ که او را پس از فقط ۱۳ ماه زندان آزاد کرد، و اکنون سانسور گسترده اسناد در سال ۲۰۲۵. قربانیان و وکلای آن‌ها بارها تأکید کرده‌اند که اگر وزارت دادگستری در گذشته به شکایات آن‌ها رسیدگی جدی می‌کرد، صدها یا حتی هزاران قربانی دیگر از آسیب در امان می‌ماندند. حالا با وجود انتشار چندین هزار صفحه، سوالات اساسی بدون پاسخ باقی مانده‌اند و امید به عدالت کامل همچنان دور به نظر می‌رسد.