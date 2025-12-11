مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم های قانون سزار علیه سوریه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه بزرگ دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ را که ارزشی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار دارد، تصویب کرد. این طرح در بخش مربوط به سوریه، لغو تحریم‌های قانون «سزار» را نیز در بر می‌گیرد.

طبق گزارش‌ها، این لایحه بسته گسترده‌ای از مقررات مرتبط با سوریه، اوکراین، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، عراق و برنامه‌های موسوم به مقابله با مواد مخدر را شامل می‌شود. در بخش سوریه، تحریم‌هایی که پیش‌تر ذیل قانون سزار علیه دولت بشار اسد اعمال شده بود، لغو شده است.

در این طرح در مورد اوکراین، در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هر سال ۴۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی پیش‌بینی شده است.

برای حوزه آسیا و اقیانوسیه نیز تأمین کامل بودجه همکاری امنیتی با تایوان به مبلغ یک میلیارد دلار، ایجاد برنامه مشترک پهپادی میان پنتاگون و تایپه و همچنین حفظ ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی در کره جنوبی لحاظ شده است.

این لایحه همچنین کاهش شمار نیروهای آمریکا در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر را برای دوره‌ای بیش از ۴۵ روز ممنوع می‌کند.

از دیگر مفاد آن، لغو مجوزهای استفاده از نیروی نظامی مربوط به جنگ‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ در عراق است.

در این طرح همچنین یک میلیارد دلار نیز برای عملیات ادعایی مقابله با قاچاق مواد مخدر، از جمله فعالیت‌های دریایی، اختصاص یافته است.

پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان، لایحه مورد نظر باید در مجلس سنا بررسی و تصویب شود و سپس برای امضای نهایی به رئیس‌جمهور ارسال شود.