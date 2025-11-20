حماس: نام رژیم صهیونیستی در «فهرست ننگ» ناقضان حقوق کودکان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد: کودکان فلسطینی ۷ دهه است که قربانی تروریسم سازمان‌یافته صهیونیستی شده‌اند. ما خواستار محاکمه سران رژیم اشغالگر و حمایت از کودکان خود هستیم تا آنها بتوانند مانند کودکان در همه جا از حقوق مشروع خود استفاده کنند.

بیانیه جنبش مقاومت اسلامی حماس اضافه می‌کند: ما خواستار آن هستیم که جنایات اشغالگران علیه کودکان به عنوان جنایات علیه بشریت که با گذشت زمان از بین نمی‌روند، در نظر گرفته شوند. خواستار گنجاندن نام رژیم صهیونیستی در «فهرست ننگ» ناقضان حقوق کودکان هستیم.

حماس ادامه داد: ما خواستار وادار کردن اشغالگران به توقف جنایاتشان هستیم، زیرا مصونیت آنها از مجازات، ارتکاب جنایات بیشتر را تشویق می‌کند.