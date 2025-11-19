به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید در بیانیهای درباره نتایج دیدار ترامپ و بن سلمان در واشنگتن اعلام کرد: مجموعهای از توافقنامههای مهم نهایی شد که مشارکت راهبردی آمریکا و عربستان را تعمیق میکند، فرصتها برای مشاغل پردرآمد آمریکایی را گسترش میدهد، چرخههای تأمین حیاتی و ثبات منطقهای را تقویت میکند و امنیت، صنایع و کارکنان آمریکایی را در اولویت قرار میدهد.
این بیانیه افزود: دستاوردهای کلیدی شامل توافقنامه همکاری هستهای غیرنظامی، پیشبرد همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و یادداشت تفاهمی در زمینه هوش مصنوعی است که همه این موارد بیانگر تعهد آمریکا برای عقد قراردادهایی است که منفعت مردم آمریکا را مستقیماً تأمین میکند.
کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد: آمریکا و عربستان اعلامیه مشترکی در زمینه تکمیل مذاکرات درباره همکاری در حوزه انرژی هستهای غیرنظامی امضا کردند. این اعلامیه زمینهای حقوقی برای مشارکت چنددههای و چند میلیارد دلاری با عربستان در حوزه انرژی هستهای ایجاد میکند.
کاخ سفید در ادامه بیانیه خود نوشت: ترامپ و بن سلمان توافقنامه دفاعی راهبردی آمریکا-عربستان (SDA) را امضا کردند که توافقنامهای تاریخی است و مشارکت دفاعی بیش از ۸۰ ساله ما و بازدارندگی در خاورمیانه را تقویت میکند.
این بیانیه افزود: ترامپ یک بسته دفاعی بزرگ را تأیید کرد که شامل تحویل جنگندههای اف -۳۵ (به عربستان) است. ترامپ همچنین به توافقی دست یافت که بر اساس آن عربستان حدود ۳۰۰ تانک آمریکایی خریداری خواهد کرد.
