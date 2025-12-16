‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری گزارش دادند که بعد از عربستان و ترکیه، قطر هم در حال انجام مذاکرات پیشرفته با آمریکا برای خرید جنگنده‌های اف ۳۵ است که نگرانی‌هایی را در تل آویو در مورد برتری هوایی آن در منطقه ایجاد کرده و موجب شده که خواستار غرامت و تسلیحات اضافی از آمریکا شود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه گزارش داد که قطر پس از ابراز تمایل ایالات متحده برای فروش جنگنده‌های پیشرفته رادار گریز اف ۳۵ به ترکیه و عربستان سعودی، وارد مذاکرات پیشرفته‌ای با واشنگتن برای خرید این جنگنده‌ها شده و این امر نگرانی فزاینده‌ای را در داخل تل آویو ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی با نگرانی تحولات را دنبال می‌کنند و از تهدیدی که برای برتری هوایی این رژیم ایجاد شده است، می‌ترسند. همچنین اقداماتی برای تدوین مجموعه‌ای از خواسته‌ها و غرامت‌ها از دولت آمریکا که شامل اسکادران‌های هوایی اضافی و تسلیحات پیشرفته می‌شود، در جریان است.

محافل صهیونیستی در این زمینه مدعی شده‌اند که فضای مانور برای این رژیم محدود شده و صهیونیست‌ها نگرانند که تل‌آویو دیگر در اولویت شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا نباشد.

سفارت آمریکا در آنکارا در مورد فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه حدود یک هفته پیش اعلام کرد که اگر ترکیه می‌خواهد دوباره به برنامه اف ۳۵ بپیوندد، باید از خرید سامانه موشکی اس -۴۰۰ روسیه صرف نظر کند.

پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان ابراز کرده بود.

نتانیاهو در ۲۰ نوامبر گذشته اعلام کرد که با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا تماس گرفته تا بر برتری نظامی تل‌آویو تاکید کند. وی گفت: مخالفت ما با فروش اف -۳۵ به ترکیه، چندین برابر بیشتر از مخالفت ما با فروش آن به عربستان سعودی است و فکر نمی‌کنم این اتفاق به این زودی‌ها رخ دهد.

پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عربستان اوایل امسال مستقیماً به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درخواست خرید اف -۳۵ را داده بود و مدت‌هاست که به این جت جنگنده ساخت شرکت لاکهید مارتین علاقه‌مند است.

این مقام آمریکایی و فرد آگاه از مذاکرات در خصوص جنگنده‌های اف ۳۵ از سوی عربستان، به رویترز گفتند که وزارت دفاع (پنتاگون) اکنون در حال بررسی فروش احتمالی ۴۸ فروند از این هواپیمای پیشرفته است.

این مقام آمریکایی با اعلام اینکه این معامله تسلیحاتی در حال پیشرفت است، گفت: هنوز هیچ تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده و پیش از تأیید نهایی، چندین مرحله دیگر از جمله تأییدات بیشتر در دولت، امضای ترامپ و اطلاع‌رسانی به کنگره نیاز است.