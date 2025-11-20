به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، بازی های المپیک ناشنوایان امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) با برگزاری رقابت های روز پنجم در توکیو پیگیری شد.

مسابقات تنیس روی میز در این روز از بازی ها آغاز شد و طی آن سما شهبازی تنها نماینده دختر کشورمان در این بخش، رقابت های خود را آغاز کرد. او اولین دیدارش را مقابل نماینده روسیه برگزار کرد و با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد. شهبازی نتایج سه گیم این دیدار را ۱۱ به ۳، ۱۱ به ۷ و ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

دومین دیدار سما شهبازی در رقابت های تنیس روی میز بازی های المپیک ناشنوایان برابر نماینده ژاپن برگزار می شود. فرزاد چراغی دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در این بازی های است که هنوز رقابت های خود را آغاز نکرده است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.