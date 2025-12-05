احداث پردیس تخصصی کودکان و نوجوانان در همدان برای تحقق عدالت آموزشی

میلاد مرادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر مسئولیت کانون‌های پرورش فکری استان‌ها در اجرای این طرح، اظهار کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این پردیس در همدان، برنامه‌های پرمحتوا و جذاب‌تری برای کودکان و نوجوانان ارائه شود.

وی با اشاره به پیشینه اثرگذار کانون در حوزه تربیتی و آموزشی، افزود: این پردیس فضایی دائمی و مجهز برای اجرای برنامه‌های تخصصی از جمله تئاتر، نمایش فیلم و انیمیشن، بازی و سرگرمی‌های گروهی خواهد بود.

مرادی، همدان را به عنوان «شهر دوستدار کودک» و پیشگام در برگزاری جشنواره‌های کودک و نوجوان دانست و ایجاد این پردیس را در این شهر ضروری خواند.

وی همچنین بر انطباق طراحی و تجهیزات پردیس با اصول روانشناسی کودک تأکید کرد و گفت: فضاسازی، رنگ‌آمیزی، نورپردازی و دکوراسیون باید بگونه‌ای باشد که کودکان بتوانند به آسانی با محیط ارتباط برقرار کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری همدان با اشاره به رقابتی شدن فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با ورود بخش خصوصی، بر لزوم جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به فضای امن کانون تأکید کرد.

وی از همکاری نهادها و سازمانهای مرتبط برای تجهیز پردیس به تکنیک‌های روز خبر داد و گفت: طبق ابلاغیه قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارکان بسیج شده‌اند تا این طرح با موفقیت اجرایی شود.

مرادی در پایان، از امام جمعه و استاندار همدان به عنوان پیشگامان پیگیر اجرای این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که مقدمات اجرای طرح تا پایان سال جاری فراهم شود.

وی همچنین خبرهای منتشرشده درباره میزان بودجه تخصیص یافته و واگذاری طرح به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را تکذیب کرد.