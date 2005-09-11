كارگاه هاي پژوهشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان با نظارت توران ميرهادي

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، گروه پژوهش دانش آموزي فرهنگنامه كه با نظارت توران ميرهادي - دبير اجرايي فرهنگنامه - فعاليت مي كند ، براي فعاليت در مقطع دبستان و مدارس راهنمايي ، دلايلي را بر مي شمرد .

اين گزارش حاكي است ارائه نمونه هاي موفق در به كار گرفتن روش تجربه و عمل ، در آموزش و پرورش و اعتقاد به تقويت جستجو گري و كار گروهي در سنين دبستان و راهنمايي ، با توجه به تأثيرگذاري و سازندگي سنين كودكي و نوجواني در آينده آنان ، توصيه آموزش و پرورش به مدارس ايران ، براي اجراي كار پژوهشي در مدارس و كمبود تجربه كار پژوهشي در ميان معلمان دبستان و راهنمايي كه مجري طرح بودند ، از جمله اين دلايل است .



همچنين روشن نبودن روش هاي تحقيق متناسب با سنين دبستان و راهنمايي و بالاخره فراهم نبودن يا در دسترس نبودن ابزارهاي مورد نياز كار پژوهشي از جمله كتاب هاي مرجع ، تجربه كار با كودكان و نوجوانان در شوراي كتاب كودك مانند: مشاوره با نوجوانان در كار تأليف فرهنگنامه و مشاركت همكاران شوراي كتاب كودك در فوق برنامه هاي دبستانهاي آموزش و پرورش و علاقه به انتقال تجربيات به معلمان مدارس و در مقابل استقبال مسؤلين بخش دبستان از آنان ، تهيه كتاب مرجع عمومي در همه رشته هاي دانش به عنوان يكي از منابع مطالعاتي و پژوهشي دانش آموزان ، از دبستان تا دبيرستان ، توسط سازمان فرهنگنامه كودكان و نوجوانان در شوراي كتاب كودك ( فرهنگنامه كودكان و نوجوانان اولين مرجع تأليفي براي دانش آموزان در ايران است كه هم اكنون جلد دهم آن درحال چاپ است ) از ديگر دلايل ذكر شده است .