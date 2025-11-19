تخلف سه هزار میلیارد تومانی یک شرکت معدنی به بهانه تولید در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری، گفت: در حین بررسی‌ها و اقدامات نظارتی این بازرسی کل از یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان مشخص شد فردی غیر بومی به همراهی سایر شرکا و معاونین جرم با ثبت چند شرکت خصوصی در خارج از استان، با سو استفاده از موقعیت به وجود آمده مبنی بر الزام شرکت‌های معدنی به عرضه و فروش محصولات معدنی در تالار بورس در قالب دو شرکت که غیر مرتبط با امر مواد و محصولات معدنی می‌باشند، به صورت متقلبانه اقدام به خرید محصولات معدنی به بهانه تولید نموده و سپس با دلالی بخشی از این مواد را به شرکت‌های دیگری می‌فروختند.

وی افزود: بخش دیگری از این محصولات به صورت خام به بنادر جنوبی در بندر عباس جهت فروش در بازار دلالی و یا صادرات به صورت خام فروشی منتقل نموده و مواد اولیه و ضروری که باید در امر تولید مورد استفاده و در خدمت تولید باشد سر از بازار دلالی و سود اگری در آورده است.

سالاری، اظهار داشت: متهم این پرونده و همدستانش علاوه بر تخلف مذکور در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور به صورت متقلبانه مرتکب تخلفات متعدد شده که تاکنون طبق استعلام و بررسی‌های مقدماتی، بدهی‌های انحرافی و مشکوک الوصول وی که در بانک‌های خارج از استان کرمان رخ داده بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بررسی و ریشه یابی در خصوص سایر جرایم و مبالغ ادامه دارد.

بازرس کل قضائی استان کرمان یادآور شد: برخورد قانونی با مفاسد و تخلفات اقتصادی در سطوح مختلف یکی از رویکردهای اصلی و محوری سازمان بازرسی در راستای حفاظت و حراست از حقوق عمومی، منافع مردم و بیت المال است.