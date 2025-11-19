به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، در آیین اختتامیه نخستین دوره جشنواره فرهنگی–ورزشی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح، با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت مقام حضرت فاطمه زهرا(س)، بر اهمیت سلامت جسمی و معنوی نیروهای جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری موفق این رویداد گفت: نخستین دوره مسابقات آموزشگاه‌های نیروهای مسلح با حضور ۱۱ آموزشگاه از ارتش، سپاه و فراجا برگزار شد. ۵ آموزشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۴ آموزشگاه از سپاه پاسداران و ۲ آموزشگاه از فرماندهی انتظامی در این رقابت‌ها شرکت کردند و در مجموع حدود ۴۵۰ ورزشکار در این دوره حضور داشتند.

رئیس اداره ورزش ستاد کل با ابراز رضایت از میزان استقبال گفت: واقعاً تصور نمی‌کردم این رویداد تا این اندازه با استقبال مواجه شود و با چنین کیفیتی برگزار گردد. این سطح از مشارکت نشان‌دهنده نگاه جدی فرماندهان مراکز آموزشی به موضوع ورزش و آمادگی جسمانی است.

امیر فولادی با اشاره به میزبانی مراکز مختلف نیروهای مسلح افزود: بخش قابل توجهی از مسابقات در مراکز سپاه و ارتش برگزار شد. برخی رقابت‌ها در مرکز آموزش شهید خضرایی و برخی در مرکز آموزش چمران کرج انجام شد که هر دو میزبان، با امکانات مناسب، شرایط مطلوبی ایجاد کردند.

فولادی هدف اصلی این رویداد را «همدلی، آشنایی، رقابت سالم و استعدادیابی» عنوان کرد و گفت: سال آینده تیم‌های نیروهای مسلح برای مسابقات دانشجویی و دانش‌آموزی در قزاقستان اعزام خواهند شد و بخش مهمی از ترکیب این تیم‌ها از میان همین ورزشکاران جوان انتخاب خواهد شد.

وی افزود: تمام شرکت‌کنندگان حتی کسانی که مقام نیاوردند، قهرمان هستند. اما رتبه‌های برتر نشان‌دهنده تلاش ویژه آنان است و این موفقیت را به آن‌ها تبریک می‌گویم.

امیر فولادی با قدردانی از فرماندهان مراکز میزبان، از جمله فرماندهان مراکز آموزش جوادالائمه(ع) و شهید خضرایی، همچنین مربیان، سرپرستان و مسئولان اجرایی که در روند برگزاری مسابقات تلاش کرده‌اند، گفت: از فرمانده نیروی زمینی ارتش که با حضور خود اهمیت ورزش را مورد تأکید قرار داد، تشکر می‌کنم.

فولادی خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان حاضر در مراسم، گفت: تنها چیزی که می‌تواند در زندگی و خدمت شما موفقیت واقعی ایجاد کند، داشتن بدن سالم و فکر سالم است. اگر فرد سالم باشید، می‌توانید برای کشور، سازمان و آینده خود موثر باشید.

وی همچنین با اشاره به فرصت‌های پیش روی ورزشکاران نیروهای مسلح، اظهار داشت: حضور در تیم‌های منتخب نیروهای مسلح می‌تواند برای شما افتخارآفرین باشد. هر ورزشکاری که به تیم‌های اعزامی راه پیدا کند، می‌تواند تا ۱۰ یا ۱۲ سال در این تیم‌ها حضور داشته باشد و در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند.

رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران جوان گفت: این مسابقات سکویی برای رسیدن شما به رقابت‌های ملی، جهانی و بین‌المللی است. امیدوارم در هر جا که هستید، در پناه خداوند متعال موفق و سرافراز باشید.