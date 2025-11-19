به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزی صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان فارس به تاریخچه فرهنگی و ادبی استان فارس اشاره کرد و گفت: فارس همواره مهد ادب، حکمت و خردورزی بوده و این موضوع از کتیبههای تخت جمشید که شاید نخستین کتابخانههای سنگی جهان تا مکتبخانههای قدیم و حلقههای درس علمای بزرگ فارس همواره نقش مهمی در تاریخ فرهنگی ایران ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه کتابخانههای امروز فارس، خانههای مردمی اهل دانش و معرفت هستند که در آنها رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متعددی رخ میدهد، ادامه داد: کتابخانههای عمومی در فارس تنها مکانهایی برای نگهداری کتاب نیستند، بلکه پایگاهی برای ترویج کتاب و کتابخوانی، گسترش اطلاعات، پر کردن اوقات فراغت، و ایجاد فضایی امن برای مادران و کودکان و نوجوانان هستند.
فیروزی گفت: این فضاها همچنین نقش مهمی در کاهش فاصلههای اجتماعی و فراهم کردن دسترسی برابر به خدمات فرهنگی در مناطق مختلف ایفا میکنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، فارس با ۲۷۶ واحد کتابخانه فعال و ۳۴ نقطه خدمت ثابت و سیار، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
مدیرکل کتابخانه های فارس با اشاره به این موضوع که با ورود نسل جدید، نگاه نخبگانی و عمومی کتابخانه ها تغییر یافته و این نشاندهنده توسعه و تحول در حوزه کتاب و فرهنگ در این استان است، افزود: در دهههای اخیر، ایجاد کتابخانههای عمومی در شهرها و روستاهای فارس، به عنوان یک اتفاق مهم و قابل توجه، نقش مؤثری در ارتقا سطح فرهنگی و کاهش جهل ایفا کرده است.
فیروزی گفت: این کتابخانهها، از کتابخانههای تاریخی و ارزشمند گرفته تا کتابخانههای نوپا و پیشرفته در مناطق مختلفی مانند داراب، خفر، فیروزآباد و شیراز، هر یک چراغی هستند که تاریکی جهل را میزدایند. با این حال، ساختمان و تجهیزات تنها به تنهایی کافی نیستند و نقش کتابداران در این حوزه بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: کتابداران فارس، بهویژه در کتابخانههای شهید دستغیب، الفبا، اندیشه، بهشتی و میرزا نصیر، با تلاش و همت جمعی، فعالیتهای کیفی و ارزشمندی انجام میدهند که نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری این نقش است.
مدیرکل کتابخانه های فارس افزود: امروزه جامعه فارس نسبت به اهمیت مطالعه و کتابخوانی آگاهتر شده است و دیگر تنها به سوال «چه کسی کتاب میخواند؟» پاسخ نمیدهد، بلکه بر آمار کیفی و کیفیت فعالیتها تمرکز دارد. استقبال مداوم و مستمر مردم از کتابخانهها، نشاندهنده این است که فعالیتهای فرهنگی در این حوزه به صورت جمعی و همدلانه در حال توسعه است.
فیروزی تصریح کرد: کتابداران و مدیران فرهنگی، با تبدیل کتابخانهها به کانونهای توجه و فعالیت، در مقابله با بیخبری و ناآگاهی نقش سربازان را ایفا میکنند و مردم فارس، از کتابخانههای عمومی به عنوان خانه دوم خود یاد میکنند و این مراکز را مکمل مدارس میدانند، که افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی این استان است و این تلاشها و فعالیتها، نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه کتابخانههای عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه است.
