به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فیروزی، ظهر یکشنبه به برگزاری یک طرح دیگر در حوزه ترویج کتابخوانی عشایر فارس اشاره کرد و گفت: طرح آب و کتاب؛ ارسال کتاب و نشریه به مناطق عشایری با همکاری ادارهکل امور عشایر استان فارس آغاز شده است؛ در این طرح ۵۵ خودرو آبرسان بستههای کتاب و نشریات را از کتابخانهها تحویل میگیرند و به دست خانوادههای عشایری در مناطق قشلاقی عشایر نشین فارس، میرسانند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس با تصریح اینکه توزیع کتاب و نشریات در مناطق عشایری فارس تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، گفت: در ۲۲ شهرستان استان، در کنار آبرسانی، بستههای کتاب و نشریات، به چادرهای ایل و عشایر منتقل میشود؛ هدف از این طرح این است که بتوانیم چرخه توزیع کتاب را در مناطق عشایری تکمیل کنیم.
وی افزود: طرح آب و کتاب، در شهرستانهای لارستان، گراش، جویم، اوز، لامرد، مهر، خنج، قیروکارزین، فراشبند، فیروزآباد، خرامه، سروستان، فسا، استهبان، داراب، زرین دشت، ارسنجان، بختگان، کازرون، ممسنی و رستم اجرا میشود.
فیروزی با اشاره به اینکه امسال دومین دوره آب و کتاب برگزار میشود، بیان کرد: این طرح، یکی از برنامههای چهارگانهای است که ادارهکل کتابخانههای فارس با همکاری دستگاههای مختلف و سازمانهای خدماترسان حوزه عشایر، انجام داده است و تلاش میکند در این رویداد، چادرها و مادران و پدران عشایر میزبان منابع و کتاب باشند. هر خودرو آبرسان، چند نوبت کتابها و نشریات را توزیع میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس تصریح کرد: این چرخه تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد و با توجه به استقبال از این طرح در سال گذشته، امیدواریم منابع متنوعی را برای خانوادههای عشایری فارس ارسال کنیم.
نظر شما