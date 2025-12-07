  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

طرح کتابخوانی «آب و کتاب» در جامعه عشایری فارس اجرا می‌شود

طرح کتابخوانی «آب و کتاب» در جامعه عشایری فارس اجرا می‌شود

شیراز-مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس از آغاز ارسال کتاب و نشریه به مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: طرح کتابخوانی «آب و کتاب» با مشارکت خودروهای آبرسان در مناطق عشایری فارس اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فیروزی، ظهر یکشنبه به برگزاری یک طرح دیگر در حوزه ترویج کتابخوانی عشایر فارس اشاره کرد و گفت: طرح آب و کتاب؛ ارسال کتاب و نشریه به مناطق عشایری با همکاری اداره‌کل امور عشایر استان فارس آغاز شده است؛ در این طرح ۵۵ خودرو آب‌رسان بسته‌های کتاب و نشریات را از کتابخانه‌ها تحویل می‌گیرند و به دست خانواده‌های عشایری در مناطق قشلاقی عشایر نشین فارس، می‌رسانند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با تصریح اینکه توزیع کتاب و نشریات در مناطق عشایری فارس تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، گفت: در ۲۲ شهرستان استان، در کنار آب‌رسانی، بسته‌های کتاب و نشریات، به چادرهای ایل و عشایر منتقل می‌شود؛ هدف از این طرح این است که بتوانیم چرخه توزیع کتاب را در مناطق عشایری تکمیل کنیم.

وی افزود: طرح آب و کتاب، در شهرستان‌های لارستان، گراش، جویم، اوز، لامرد، مهر، خنج، قیروکارزین، فراشبند، فیروزآباد، خرامه، سروستان، فسا، استهبان، داراب، زرین دشت، ارسنجان، بختگان، کازرون، ممسنی و رستم اجرا می‌شود.

فیروزی با اشاره به اینکه امسال دومین دوره آب و کتاب برگزار می‌شود، بیان کرد: این طرح، یکی از برنامه‌های چهارگانه‌ای است که اداره‌کل کتابخانه‌های فارس با همکاری دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های خدمات‌رسان حوزه عشایر، انجام داده است و تلاش می‌کند در این رویداد، چادرها و مادران و پدران عشایر میزبان منابع و کتاب باشند. هر خودرو آب‌رسان، چند نوبت کتاب‌ها و نشریات را توزیع می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس تصریح کرد: این چرخه تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد و با توجه به استقبال از این طرح در سال گذشته، امیدواریم منابع متنوعی را برای خانواده‌های عشایری فارس ارسال کنیم.

کد خبر 6681023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها