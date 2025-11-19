امیری: نقش استان فارس در ترویج علوم عقلی و نقلی بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در فارس با بیان اینکه این استان به دلیل ویژگی‌های متعددی در حوزه اقتصادی، صنایع الکترونیک، و وجود آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) یک قطب مهم فرهنگی شناخته می‌شود، گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این فارس، سابقه فرهنگی غنی آن به عنوان یک استان فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: مردمانی اهل ادب، شعر، معرفت، دانشگاه و حوزه‌های علمیه در علوم عقلی و نقلی است که این ویژگی‌ها ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی استان که همواره با مطالعه و کتاب‌خوانی پیوند خورده است.

استاندار فارس افزود: در طول تاریخ، بسیاری از دانشمندان و علمای بزرگ در علوم عقلی و نقلی در فارس اقامت داشتند که نقش مهمی در ترویج علم و فرهنگ ایفا کردند.

امیری با اشاره به این موضوع که میراث فرهنگی این فارس، بر پایه علم، ادب و فرهنگ بنا شده است، گفت: برخلاف تصور نادرستی که برخی دارند، در قرون هفتم تا دهم در فارس علوم عقلی به طور کامل توسعه یافته و شخصیت‌های بزرگی در این حوزه ظهور کرده‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به ملاصدرا اشاره کرد و این نشان می‌دهد که فارس، نه تنها منطقه‌ای تاریخی بلکه برند فرهنگی است که جوامع با هویت خود در آن زندگی می‌کنند و هویت تاریخی، شکل‌دهنده هویت اجتماعی است.

وی ادامه داد: این شخصیت‌ها در حوزه جمع‌آوری، مطالعه، تبلیغ، ترویج و نگهداری کتاب نقش اساسی داشته‌اند و به عنوان عناصر نهان و نامرئی فرهنگ، منشأ تحولات و اثرات مثبت در جامعه بوده‌اند.

استاندار فارس تصریح کرد: در آموزه‌های اسلامی و قرآن، بر تعلیم و تربیت تأکید شده و دانش، که از طریق مطالعه و آموزش کسب می‌شود، انسان را در مسیر تکامل قرار می‌دهد و فضیلت‌های انسانی را تقویت می‌کند.

امیری افزود: هدف نهایی این مسیر، رسیدن به کمال و فنا است که با بهره‌گیری از ابزارهای مطالعه و کتاب‌خوانی امکان‌پذیر است و در نتیجه، ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه، راهی است برای ارتقا فردی و جمعی و تحقق اهداف انسانی و فرهنگی.