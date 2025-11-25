به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان استان همدان که با حضور جمع پرشور فعالان بسیج در میدان امام خمینی با اشاره به سابقه طولانی دخالت و دشمنی نظام سلطه با ملت ایران اظهار کرد: نقش راهبردی و همیشگی تفکر بسیجی برای پاسداری از تمامیت ارضی، منافع ملی و حقوق مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به برگ‌های تاریک تاریخ معاصر ایران افزود: دشمنی قدرت‌های خارجی با ملت ایران از قرن‌ها پیش آغاز شده و نمونه‌های بارز آن را می‌توان در قراردادهای گلستان، ترکمانچای و دخالت انگلیس‌ها در دوران قاجار مشاهده کرد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ جهانی اول نیز ایران با اعلام بی‌طرفی باز هم مورد اشغال نظامی قرار گرفت و منجر به قحطی بزرگ و شهادت ناخواسته میلیون‌ها ایرانی شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد بیان کرد: پس از ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، آمریکایی‌ها با کمک متحدان خود دست به کودتا زدند تا دولت مردمی را ساقط و منافع نفتی خود را تضمین کنند.

سلیمانی انقلاب اسلامی را نقطه عطف مقابله با سلطه بیگانگان دانست و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) نه تنها به حضور ۳۶ هزار مستشار آمریکایی پایان داد بلکه تمام ساختارهای وابسته را قطع کرد و مسیر استقلال ملت ایران را هموار ساخت.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج بیان کرد: تأسیس بسیج به ابتکار امام راحل اقدامی الهام گرفته از خداوند بود که تفکر ایثار، ولایت‌مداری و خدمت بی‌منت را در جامعه نهادینه ساخت. رهبر معظم انقلاب نیز درباره تأسیس بسیج اظهار داشتند که این اقدام همانند الهام الهی به قلب امام بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین عنوان کرد: معنای بسیجی بودن فراتر از ثبت‌نام سازمانی است؛ هر کسی که در راه خدمت به ملت، دفاع از ایران و تحقق آرمان‌های ایران قوی تلاش کند، روحیه بسیجی دارد و باید این فرهنگ در جامعه تقویت شود.

سلیمانی با اشاره به ایثارگری‌های بسیجیان در دفاع مقدس افزود: تقدیم ۹۲ هزار شهید بسیجی در دوران دفاع مقدس و بیش از هزار شهید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گواه این است که تفکر بسیجی صرفاً یک شعار نیست بلکه برخاسته از عمل و فداکاری واقعی است.

وی در ادامه با مقایسه حکومت قبل و بعد از انقلاب گفت: نظام حاکمان وابسته قبل از انقلاب همواره منافع بیگانگان را دنبال می‌کرد اما جمهوری اسلامی متعهد به صیانت از حقوق ملت، استقلال اقتصادی و تمامیت ارضی کشور است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: دستاوردهای ملت ایران در ۴۵ سال گذشته، با وجود تمام فشارهای خارجی، غیرقابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب است.