به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش ما و غرب با تشکر از دست‌اندرکاران این مراسم با بیان اینکه آمریکا صلح را از طریق قدرت دنبال می‌کند، گفت: زمانی غرب مدعی تکیه بر علم و آزادی فکر و جلوگیری از جنگ‌های جهانی بود و حالا که مسیر خود را روشن‌تر بیان کرده‌اند، قدرت تعیین کننده مناسبات است.

وی با بیان اینکه زمانی ما وارد عصر جهل و جنون شده است، گفت: در طول تاریخ روابط ایران و غرب فراز و فرود متعدد اقتصادی سیاسی فرهنگی نظامی شده است و این روابط جزو پرنوسان‌ترین تعاملات بین‌المللی محسوب می‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه ایران در دوران باستان تمدن قوی داشت و غرب نیز تمدن یونان و روم را داشت، گفت: جهان آن دوره این دو مرکز حکومتی را می‌شناخت و چون ایران از قدرت عظیم برخوردار بود غرب هیچگاه زمینه‌ای برای تسلط بر ایران نیافت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در دوران هخامنشی، ایران با یونان هم تعامل داشت و هم تقابل نظامی، گفت: این‌ها نمادی از کشمکش دو تمدن در کشمکش ما و غرب بود. ضمن این کشمکش روابط هم وجود داشت. در دوره ساسانیان با بیزانس و امپراطوری روم شرقی روابط هم صلح‌آمیز بود و هم همراه با کشمکش و جنگ.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بررسی تاریخ معاصر ایران گفت در دوره قاجار استبداد و بی‌توجهی به علم و رشد اقتصادی موجب عقب‌ماندگی کشور شد و در دوران پهلوی این استبداد به شکل وابسته ادامه یافت.

لاریجانی اظهار کرد: در دوره قاجار ایران به دلیل ضعف در علم و قدرت نظامی در برابر غرب دچار ناتوانی شد و در زمان پهلوی نیز وابستگی به قدرت‌های خارجی موجب تحقیر ملت ایران گردید. او افزود کودتای ۲۸ مرداد نمونه‌ای از دخالت مستقیم بیگانگان در امور کشور بود و در دوره پهلوی شاه با تبعیت از سفیران آمریکا و انگلیس استقلال کشور را از بین برد.

وی گفت: در حالی که ایران سابقه طولانی در تمدن و قدرت نظامی داشت پادشاه آن دوران مطیع چند سفیر غربی شده بود اما ملت ایران همان مردمی بودند که بعد از انقلاب در برابر آمریکا و غرب ایستادند.

لاریجانی با اشاره به دوران انقلاب اسلامی گفت: رهبران صدر انقلاب از جمله امام خمینی آیت‌الله خامنه‌ای شهید مطهری و شهید بهشتی اهداف انقلاب را بر پایه استقلال و پیشرفت علمی و دینی استوار کردند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته تعامل علمی و فناوری با غرب را حفظ کرده است هرچند محدودیت‌هایی از سوی غرب وجود داشته اما رشد علمی کشور با گسترش دانشگاه‌ها و تأکید بر تسلط علمی ادامه یافته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: در کنار ارتباط با غرب روابط خود را با شرق کشورهای اسلامی و همسایگان نیز گسترش داده است و هیچ‌گاه دشمنی ذاتی با غرب نداشته بلکه در برابر زیاده‌خواهی‌های آنان ایستاده است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: ملت ایران پس از انقلاب در برابر تلاش‌های آمریکا و غرب برای تضعیف استقلال کشور مقاومت کردند و رهبری معظم انقلاب با قدرت در مقابل این حرکات ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: مسئله هسته‌ای بهانه‌ای برای فشار بر ملت ایران بود و اکنون غرب بحث موشکی و منطقه‌ای را مطرح می‌کند در حالی که کشورهایی مانند آمریکا و اروپا خود دارای سلاح‌های پیشرفته هستند.

لاریجانی افزود: ایران به دنبال سلطه‌جویی بر هیچ کشوری نیست و روابط خود را بر پایه توازن و احترام متقابل تنظیم می‌کند و رهبران نظام همواره بر تبادلات فرهنگی مفید و تعالی‌بخش با جهان تأکید داشته‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت فرهنگ در تحولات جهانی گفت: جریان غربی به دنبال تسلط فرهنگی بر دیگر ملت‌هاست زیرا از ترکیب فرهنگ خود دچار افراط شده و فرهنگ دیگران را در سطح خود نمی‌بیند.

وی افزود: تسلط فرهنگی غرب به دلیل پیوند با فناوری زمینه‌ساز سلطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شده است.

لاریجانی با استناد به اندیشه‌های اقبال لاهوری اظهار کرد: اقبال در اشعار خود به زیبایی نشان می‌دهد که استعمار چگونه در لباس واقعیت و با بهره‌گیری از افسانه و فریب، سلطه خود را بر ملت‌ها تحمیل می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملیگفت: کشورهای استعمارگر در خاورمیانه نه تنها منابع ملت‌ها را غارت کردند بلکه در مقاطع مختلف تلاش کردند روابط خود را دوباره به ظاهر دوستانه جلوه دهند در حالی که هدف آنان استمرار سلطه بود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: مقاومت ملت ایران، پایداری و سلامت نیروهای مسلح موجب شگفتی دشمنان شد و طراحی دقیق فرماندهی کل قوا در جنگ اخیر باعث شد که ایران با اقتدار صحنه را مدیریت کند.

لاریجانی با اشاره به نقش رهبر انقلاب در جریان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: فرمانده کل قوا در جریان جنگ اخیر به طور مستقیم با فرماندهان میدانی در ارتباط بود و همین تدبیر موجب شد ملت با صلابت و همبستگی در برابر دشمنان بایستد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکا در مذاکره با ایران بارها فریب و نیرنگ به کار برده است و این موضوع حتی برای رئیس‌جمهور آمریکا ننگ بزرگی محسوب می‌شود که اعتراف کند به ملت ایران کلک زده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در هر صحنه‌ای با نشاط و عزت در کنار رهبر خود ایستاده است گفت این ملت با تکیه بر هویت ایرانی و اسلامی و روحیه «یا علی‌گویان» در برابر تبلیغات و فشارهای آمریکا مقاومت کرده و عزت خود را حفظ کرده است.

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