به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری صبح چهارشنبه در بازدید از کتابخانه عمومی ابوسعید سیرافی، کتاب را میراثی ماندگار و پلی بین نسلها خواند و افزود: سیراف، این شهر کهنتبار که روزگاری مهد دانشمندان و دریانوردان نامی بود، تنها با احیای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است که میتواند شکوه گذشته خویش را بازخوانی کند.
وی گفت: نام ابوسعید سیرافی بر تارک این کتابخانه، ما را به مسئولیتی تاریخی فرامیخواند.
امام جمعه سیراف، کتابخانههای عمومی را دارالعبادههای عصر جدید توصیف و تصریح کرد: همانگونه که مساجد، ستون خیمه دیانت ما هستند، کتابخانهها نیز پایگاههای استوار برای تقویت بنیانهای فکری و اخلاقی جامعه به شمار میروند.
در این بازدید که با همراهی حجتالاسلام رفیعی امام جمعه موقت برگزار شد، با حضور در بخشهای مختلف این کتابخانه، از نزدیک در جریان تازهترین فعالیتها و نیازهای این کانون دانش و فرهنگ قرار گرفت.
در حاشیه این بازدید، به برنامههایی از جمله نشستهای کتابخوانی و تقدیر از کتابداران فعال، برپایی میز کتاب در نماز جمعه و ارتباط بین مدارس و کتابخانه توصیه شد.
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