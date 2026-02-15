عتباتی: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نباید به منبع درآمد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر یکشنبه در همایش شهرداران آذربایجان غربی ضمن تقدیر از حضور آگاهانه و شورانگیز مردم کشور خاصه استان آذربایجان غربی در راهپیمایی ۲۲ بهمن که مانور قدرت و تجدید میثاق با آرمان های شهداء، امام شهداء و رهبر فرزانه بود، اظهار کرد: باید قدردان محبت مردم با خدمت صادقانه و بی منت بود.

عتباتی ادامه داد: یکی از مجموعه هایی که نقش مستقیمی در خدمت به مردم و ایجاد رضایتمندی و افزایش سرمایه های اجتماعی دارد، مجموعه مدیریت شهری است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: شهر یک موجود زنده و یک نماد و جریان است که اگر پویا و تحرک مثبت و آرامش داشته باشد شهروندان نیز در آرامش خواهند بود و لازمه این آرامش خدمات و نظم شهری می باشد.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: جایگاه مدیریت شهری جایگاهی است که یادگار شهیدانی همچون مهدی باکری است لذا باید امانت دار و حافظ اموال بیت المال بود.

عتباتی تاکید کرد: نباید کمسیون های شبه قضایی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمد شهرداری ها تبدیل شوند بلکه باید از این ظرفیت ها برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حرکت بر مدار قانون برای مدیریت بهینه شهری بهره برد.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری پرونده‌هایی که له یا علیه مدیریت شهری طرح می شود، گفت: خلاء در این پرونده ها برای صیانت از بیت‌المال، ضعف ارتباط مدیریت شهری با مدیران قضایی است از این رو انتظار است مسئولان مربوطه مدیران قضایی را در جریان پرونده‌های مهم قرار دهند و به موقع آنها را منعکس کنند تا از تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص پیشگیری گردد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به اهمیت تقویت نمایندگان حقوقی شهرداریها نیز پرداخت و گفت: نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها بابد اطلاعات خود را به روز کنند و توجه ویژه و جدی به پرونده ها داشته باشند و از حق مجموعه به خوبی دفاع کنند.

عتباتی به لزوم استفاده از خدمات در بستر الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: دنیا به سمت و سوی استفاده از بسترهای الکترونیک و دیجیتال می رود لذا باید در بحث خدمات مدیریت شهری از حالت سنتی خارج و به سمت و سوی استفاده از ابزارهای نوین رفت تا استان در همه حوزه ها به روزترین و کارآمدترین باشد و لازمه این امر کمک همه مجموعه هاست.

در همایش شهرداران استان مهم‌ترین مسائل مدیریت شهری، پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و راهکارهای توسعه متوازن شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت خدمات شهری و تبادل تجربیات موفق بین شهرداران تأکید شد.

هدف از برگزاری این نشست هم‌افزایی در مدیریت شهری، بررسی چالش‌ها و تسریع روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی عنوان شده است.