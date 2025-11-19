  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

کارگاه مهارت‌ قبل از ازدواج در آب‌پخش برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره ورزش وجوانان آبپخش از برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های قبل از ازدواج با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه آب‌پخش برای دانش آموزان متوسطه دوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بنافی ظهر چهارشنبه در حاشیه این کارگاه با اشاره به استقبال گسترده از این دوره‌ها اظهار کرد: محورهای آموزشی ارائه‌شده شامل مهارت‌های خودشناسی، ارتباط مؤثر، انتخاب آگاهانه همسر، مدیریت هیجانات، تعارضات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و ارتقای سلامت روان بود.

وی گفت: این دوره‌ها با تدریس استاد دانشگاه الهام میلکی برگزار شد که نقش مهمی در ارائه مباحث علمی و کاربردی این کارگاه‌ها داشت.

سرپرست ورزش و جوانان دشتستان هدف از اجرای این دوره‌ها را آشنایی شرکت‌کنندگان با ارتباط سالم، شناخت آسیب‌های اجتماعی، تقویت ارتباط آگاهانه و پایدار، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و کاهش آسیب‌های خانوادگی عنوان کرد.

دراهکی افزود: استمرار این دوره‌ها در دستور کار اداره ورزش و جوانان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۶ کارگاه آموزشی برای دانش آموزان متوسطه دوم در سالن اداره ورزش و جوانان، مدارس معراج، دانشمندان جوان، پردیس، مهدیس و عفت در شهر آب‌پخش برگزار شده است.

در پایان از زینت نیک‌بین، رئیس آموزش و پرورش منطقه آب‌پخش و خانم هدایت، معاون پرورشی به‌خاطر همکاری صمیمانه و حمایت‌های ارزشمندشان قدردانی شد.

همچنین از مدیران مدارس معراج، دانشمندان جوان، پردیس، مهدیس و عفت و حضور دانش آموزان تقدیر و تشکر به‌عمل آمد. شد.

