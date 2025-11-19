به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بنافی ظهر چهارشنبه در حاشیه این کارگاه با اشاره به استقبال گسترده از این دوره‌ها اظهار کرد: محورهای آموزشی ارائه‌شده شامل مهارت‌های خودشناسی، ارتباط مؤثر، انتخاب آگاهانه همسر، مدیریت هیجانات، تعارضات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و ارتقای سلامت روان بود.

وی گفت: این دوره‌ها با تدریس استاد دانشگاه الهام میلکی برگزار شد که نقش مهمی در ارائه مباحث علمی و کاربردی این کارگاه‌ها داشت.

سرپرست ورزش و جوانان دشتستان هدف از اجرای این دوره‌ها را آشنایی شرکت‌کنندگان با ارتباط سالم، شناخت آسیب‌های اجتماعی، تقویت ارتباط آگاهانه و پایدار، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و کاهش آسیب‌های خانوادگی عنوان کرد.

دراهکی افزود: استمرار این دوره‌ها در دستور کار اداره ورزش و جوانان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۶ کارگاه آموزشی برای دانش آموزان متوسطه دوم در سالن اداره ورزش و جوانان، مدارس معراج، دانشمندان جوان، پردیس، مهدیس و عفت در شهر آب‌پخش برگزار شده است.

در پایان از زینت نیک‌بین، رئیس آموزش و پرورش منطقه آب‌پخش و خانم هدایت، معاون پرورشی به‌خاطر همکاری صمیمانه و حمایت‌های ارزشمندشان قدردانی شد.

همچنین از مدیران مدارس معراج، دانشمندان جوان، پردیس، مهدیس و عفت و حضور دانش آموزان تقدیر و تشکر به‌عمل آمد. شد.