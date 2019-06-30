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۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

نماینده دشتستان در مجلس:

برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دشتستان گسترش یابد

برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دشتستان گسترش یابد

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس شهرستان دشتستان گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت صبح یکشنبه در همایش تقدیر از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدارس شهرستان دشتستان اظهار داشت: مدرسه برای دانش آموزان فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است.

وی خواستار توسعه آموزش شد و اضافه کرد: باید با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در زمینه مهارت های زندگی و ارتباطی از آنها در برابر آسیب های اجتماعی محافظت و مراقبت کنیم.

سعادت افزود: عواملی مانند رعایت نکردن حریم شخصی، نبود همدلی و داشتن برخی تفکرات غلط و منزجرانه نسبت به دیگران باعث برقرار نشدن ارتباط میان دانش آموزان و در نتیجه ایجاد آسیب های اجتماعی موثر در آنها می شود.

وی اظهارداشت: برای ایجاد مهارت ارتباطی میان افراد، رعایت حریم روانی و فیزیکی ضروری است زیرا کنجکاوی درباره مسائل شخصی و اعتقادی دیگران موجب رعایت نکردن حریم شخصی آنها و در نهایت آسیب پذیری می شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگزین کردن مهارت سبک جوانمردی به جای سبک پرخاشگری گفت: درک نکردن یکدیگر و ندیدن تفاوت های فردی، عامل مهمی در بوجود آمدن آسیب های اجتماعی است.

وی، آموزش مهارت های زندگی به ویژه مهارت های ارتباطی را از جمله ابزارهای مهم و کلیدی افزایش سازگاری اجتماعی به ویژه در نوجوانان ذکر کرد و گفت: دانش‌آموزان برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه به یادگیری مهارت های غیر هوشی نیاز دارند که به آن مهارت های ارتباطی هم گفته می شود.

سعادت، این مهارت ها را شامل ویژگی های حسی، رفتاری و اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: این مهارت ها کمک می کند تا دانش آموزان در سازگاری با دیگران، رهبری، مدیریت، کارهای گروهی و پشتکار قدرت پیدا کنند.

وی، مهمترین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به دانش آموزان را افزایش سازگاری اجتماعی دانست و گفت: بنابراین باید در مدارس برای افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان کارگاه مهارت های ارتباطی برگزار شود.

سعادت تاکید کرد: علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان، عوامل اجرایی و خانواده ها نیز از گروه هدف برای شرکت در این کارگاه ها محسوب می شوند.

وی، تداوم برپایی کارگاه‌های آموزشی در بین دانش‌آموزان، کارکنان فضاهای آموزشی و خانواده ها را موجب افزایش و تقویت مهارت‌های مقابله با آسیب های اجتماعی دانست و گفت: غفلت نسبت به موضوع مهم آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی در مدارس علاوه بر نظام آموزشی، بنیان و ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

سعادت افزود: گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، اعتیاد، سرقت و بسیاری ناهنجاری های دیگر به ویژه در سال های اخیر در بین دانش آموزان مستلزم تعمق و چاره اندیشی اساسی از سوی کارشناسان است.

این همایش با تجلیل از فعالان این حوزه در فرمانداری دشتستان به پایان رسید.

کد مطلب 4653818

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