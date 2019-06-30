به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت صبح یکشنبه در همایش تقدیر از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدارس شهرستان دشتستان اظهار داشت: مدرسه برای دانش آموزان فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است.

وی خواستار توسعه آموزش شد و اضافه کرد: باید با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در زمینه مهارت های زندگی و ارتباطی از آنها در برابر آسیب های اجتماعی محافظت و مراقبت کنیم.

سعادت افزود: عواملی مانند رعایت نکردن حریم شخصی، نبود همدلی و داشتن برخی تفکرات غلط و منزجرانه نسبت به دیگران باعث برقرار نشدن ارتباط میان دانش آموزان و در نتیجه ایجاد آسیب های اجتماعی موثر در آنها می شود.

وی اظهارداشت: برای ایجاد مهارت ارتباطی میان افراد، رعایت حریم روانی و فیزیکی ضروری است زیرا کنجکاوی درباره مسائل شخصی و اعتقادی دیگران موجب رعایت نکردن حریم شخصی آنها و در نهایت آسیب پذیری می شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگزین کردن مهارت سبک جوانمردی به جای سبک پرخاشگری گفت: درک نکردن یکدیگر و ندیدن تفاوت های فردی، عامل مهمی در بوجود آمدن آسیب های اجتماعی است.

وی، آموزش مهارت های زندگی به ویژه مهارت های ارتباطی را از جمله ابزارهای مهم و کلیدی افزایش سازگاری اجتماعی به ویژه در نوجوانان ذکر کرد و گفت: دانش‌آموزان برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه به یادگیری مهارت های غیر هوشی نیاز دارند که به آن مهارت های ارتباطی هم گفته می شود.

سعادت، این مهارت ها را شامل ویژگی های حسی، رفتاری و اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: این مهارت ها کمک می کند تا دانش آموزان در سازگاری با دیگران، رهبری، مدیریت، کارهای گروهی و پشتکار قدرت پیدا کنند.

وی، مهمترین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به دانش آموزان را افزایش سازگاری اجتماعی دانست و گفت: بنابراین باید در مدارس برای افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان کارگاه مهارت های ارتباطی برگزار شود.

سعادت تاکید کرد: علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان، عوامل اجرایی و خانواده ها نیز از گروه هدف برای شرکت در این کارگاه ها محسوب می شوند.

وی، تداوم برپایی کارگاه‌های آموزشی در بین دانش‌آموزان، کارکنان فضاهای آموزشی و خانواده ها را موجب افزایش و تقویت مهارت‌های مقابله با آسیب های اجتماعی دانست و گفت: غفلت نسبت به موضوع مهم آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی در مدارس علاوه بر نظام آموزشی، بنیان و ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

سعادت افزود: گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، اعتیاد، سرقت و بسیاری ناهنجاری های دیگر به ویژه در سال های اخیر در بین دانش آموزان مستلزم تعمق و چاره اندیشی اساسی از سوی کارشناسان است.

این همایش با تجلیل از فعالان این حوزه در فرمانداری دشتستان به پایان رسید.