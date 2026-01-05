قربانعلی زاده: نمایشگاه «شهید در شهر»در کاشان برگزار می شود

احمد قربانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه عکس هنرجویان هنرستان سوره با عنوان «شهید در شهر» اظهار کرد: این نمایشگاه با همکاری حوزه هنری شهرستان کاشان برپا شد.

وی ابراز کرد: این نمایشگاه که حاصل نگاه هنرمندانه و جست‌وجوگر هنرجویان نوجوان به فضای شهری است، بر محوریت «تصاویر شهدا بر دیوارهای شهر» تمرکز دارد.

رئیس حوزه هنری کاشان تصریح کرد: در این آثار، هنرجویان هنرستان فرهنگ و هنر سوره، تلاش کرده‌اند تا پیوند میان معنویت حضور شهدا و زندگی روزمره شهری را از دریچه دوربین به تصویر بکشند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به هنر عکاسی و فرهنگ ایثار و شهادت می‌توانند جهت بازدید از این مجموعه آثار که شامل ۳۴ قاب عکس است، تا روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ به محل برگزاری در حوزه هنری کاشان، گالری شریف، مراجعه کنند.

قربانعلی زاده افزود: این رویداد هنری با هدف حمایت از استعدادهای جوان و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در قالب هنر عکاسی برگزار شده است.