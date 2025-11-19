به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار حسین روح افزا پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر جایگاه ویژه بسیج در کشور، گفت: سپاه پاسداران برخلاف اکثر نیروهای نظامی دنیا که سه شاخه دارند، پنج شاخه شامل نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، نیروی مقاومت و سپاه قدس دارد. بسیج و سپاه با مأموریت گسترده در حوزه‌های نظامی، اجتماعی، علمی و فرهنگی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش پایگاه‌های مقاومت بسیج افزود: این پایگاه‌ها علاوه بر فعالیت‌های نظامی، در زمینه‌های اجتماعی و خدماتی از جمله اردوهای جهادی، تیم‌های پزشکی، حلقه‌های صالحین، آموزش‌های تخصصی و رزمایش‌های امنیتی فعال هستند و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها نیز با مشارکت مردم تأمین می‌شود.

فرمانده سپاه ساوه درباره اهمیت پرورش نیروهای نخبه گفت: بسیج از همان سنین جوانی نخبگان علمی و نظامی را شناسایی می‌کند و آن‌ها را در جایگاه‌های مناسب به کار می‌گیرد، حتی در مأموریت‌های حساس، جانشینان آماده جایگزینی سریع نیروهای ارشد هستند.

سرهنگ روح افزا همچنین بر اهمیت وحدت، همدلی و احترام متقابل در میان نیروهای بسیج و جامعه تأکید کرد و افزود: ارزش جانفشانی در راه اسلام و دفاع از مظلومین جزو اصول ماست و هرگونه خطا باید با نصیحت و اصلاح و نه تخریب همراه باشد.

وی گفت: فرمانده باید در مدیریت فعالیت‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی و فرهنگی، با مردم تعامل داشته باشد و ویژگی‌های رفتاری آنان را بشناسد، این مسئولیت نیازمند تقوا، صبر، دانش و تجربه است.

روح افزا با بیان اینکه نظارت دقیق و استفاده از ظرفیت مردمی بخشی از سیاست‌های سپاه و بسیج است، افزود: بسیج بدون مشارکت مردم و همکاری آنان موفق نخواهد بود و تقدیر از خدمات فرماندهان پایگاه و بسیجیان در حوزه‌های مختلف ضروری است