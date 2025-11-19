  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

بسیج‌ نیروی مردمی و نخبه‌پرور در خدمت امنیت و پیشرفت کشور است

بسیج‌ نیروی مردمی و نخبه‌پرور در خدمت امنیت و پیشرفت کشور است

اراک- فرمانده ناحیه سپاه ساوه گفت: بسیج‌ نیروی مردمی و نخبه‌پرور در خدمت امنیت و پیشرفت کشور است و نقش بی‌بدیلی در تمام عرصه‌ها ایفا می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار حسین روح افزا پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر جایگاه ویژه بسیج در کشور، گفت: سپاه پاسداران برخلاف اکثر نیروهای نظامی دنیا که سه شاخه دارند، پنج شاخه شامل نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، نیروی مقاومت و سپاه قدس دارد. بسیج و سپاه با مأموریت گسترده در حوزه‌های نظامی، اجتماعی، علمی و فرهنگی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش پایگاه‌های مقاومت بسیج افزود: این پایگاه‌ها علاوه بر فعالیت‌های نظامی، در زمینه‌های اجتماعی و خدماتی از جمله اردوهای جهادی، تیم‌های پزشکی، حلقه‌های صالحین، آموزش‌های تخصصی و رزمایش‌های امنیتی فعال هستند و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها نیز با مشارکت مردم تأمین می‌شود.

فرمانده سپاه ساوه درباره اهمیت پرورش نیروهای نخبه گفت: بسیج از همان سنین جوانی نخبگان علمی و نظامی را شناسایی می‌کند و آن‌ها را در جایگاه‌های مناسب به کار می‌گیرد، حتی در مأموریت‌های حساس، جانشینان آماده جایگزینی سریع نیروهای ارشد هستند.

سرهنگ روح افزا همچنین بر اهمیت وحدت، همدلی و احترام متقابل در میان نیروهای بسیج و جامعه تأکید کرد و افزود: ارزش جانفشانی در راه اسلام و دفاع از مظلومین جزو اصول ماست و هرگونه خطا باید با نصیحت و اصلاح و نه تخریب همراه باشد.

وی گفت: فرمانده باید در مدیریت فعالیت‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی و فرهنگی، با مردم تعامل داشته باشد و ویژگی‌های رفتاری آنان را بشناسد، این مسئولیت نیازمند تقوا، صبر، دانش و تجربه است.

روح افزا با بیان اینکه نظارت دقیق و استفاده از ظرفیت مردمی بخشی از سیاست‌های سپاه و بسیج است، افزود: بسیج بدون مشارکت مردم و همکاری آنان موفق نخواهد بود و تقدیر از خدمات فرماندهان پایگاه و بسیجیان در حوزه‌های مختلف ضروری است

کد خبر 6661435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها