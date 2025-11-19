به گزارش خبرگزاری مهر، «جام امید رسانه» که با مشارکت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران برگزار شده است بهعنوان بزرگترین رویداد و تنها لیگ رسانهای کشور در حوزه تولید و انتشار محتوای امیدآفرین، با هدف بازتاب پیشرفتهای ایران و همافزایی فعالان رسانهای برای شبکهسازی ظرفیتهای متعهد و اثرگذار طراحی و اجرا شده است. این رویداد همزمان با ایام پربرکت هفته بسیج و با حضور گسترده بیش از ۷۰۰ نفر از اصحاب رسانه، خبرنگاران داخلی و خارجی و فعالان حوزه ارتباطات طی دو روز و به صورت شبانهروزی برگزار میشود.
در این برنامه، علاوه بر رقابت تیمهای رسانهای، جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان نوآوری نیز حضور دارند تا زمینه ارائه موضوعات پیشرفتمحور و امیدآفرین کشور را فراهم کنند. محتوای این رقابتها در دو محور «تولید و انتشار در سکوهای داخلی» و «تولید و انتشار در سکوهای بینالمللی» ساماندهی شده و بستری کمنظیر برای تبادل تجربه میان نسلهای مختلف رسانهای کشور ایجاد کرده است.
مصطفی زیبایینژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در جریان این بازدید، بر اهمیت تعمیق گفتمان امید، بازنمایی واقعبینانه پیشرفتهای کشور و نقش رسانهها در افزایش نشاط اجتماعی تأکید کرد. او همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، حضور فعال رسانهها در چنین برنامههایی را عامل مهمی در ارتقای جریان تولید محتوای اثربخش و امیدبخش دانست.
گفتنی است این رویداد از روز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ آغاز و مراسم اختتامیه آن روز چهارشنبه ۲۸ آبان در سالن همایشهای اردوگاه فرهنگی تربیتی الزهرا (س) برگزار میشود.
نظر شما