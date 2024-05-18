حضور ۲ تیم از البرز در رویداد ملی جام رسانه امید

ابراهیم نوروزی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد ملی جام رسانه امید به همت سازمان بسیج رسانه کشور و حضور دو تیم از فعالان رسانهای استان البرز در آن خبر داد و گفت: جام رسانه امید بزرگترین رویداد تولید و انتشار محتوای امیدآفرین از دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده که با حضور بهترین تیمهای رسانهای کشور در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه تیمهای شرکت کننده در این رویداد ملی نسبت به تولید و انتشار محتوای امیدآفرین در قالبهای مختلف خبری و تصویری اقدام میکنند، بیان کرد: هدف اصلی برگزاری این رویداد ۳۶ ساعته، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تشکیل جبهه واحد انقلاب به منظور مقابله با حملات رسانهای دشمن و ناامیدسازی مردم و تضعیف دستاوردهای نظام است.
مسؤول بسیج رسانه استان البرز با بیان اینکه تیمهای شرکت کننده در این رویداد با تولید محتوای خوب و امیدآفرین به تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در جامعه کمک میکنند، اظهار کرد: امید آن میرود برگزاری این رویداد و لیگ رسانهای بتواند به بهبود وضعیت امیدآفرینی در جامعه و خنثی سازی توطئههای دشمنان کمک کند.
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