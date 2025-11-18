امین نامنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم رسانه‌ای بسیج خراسان‌شمالی در رویداد ملی «جام رسانه امید» که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود، حضور یافته است.

وی افزود: خراسان‌شمالی با دو گروه شامل تیم ۵ نفره بسیج سازندگی و تیم ۸ نفره رسانه بسیج به این رقابت ملی اعزام شده است.

مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی ادامه داد: در این رویداد ۳۶ ساعته، تیم رسانه‌ای خراسان‌شمالی در کنار گروه‌های برگزیده سایر استان‌ها، با تولید آثار رسانه‌ای در محور «ایران قوی» و چهار جهاد اصلی به رقابت می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان موظف‌اند آثار خود را در قالب‌های مختلفی از جمله گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پوستر و اینفوگرافیک، پادکست، تیتر، عکس، کلیپ موبایلی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کنند.

به گفته نامنی، معیارهای داوری شامل میزان و کیفیت تولید محتوای امیدآفرین، گستره انتشار، تعداد بازدید و بازخورد مخاطبان است و هدف اصلی این رقابت‌ها ایجاد جریان رسانه‌ای اثرگذار بر پایه امید، تبیین و خدمت‌رسانی است.