به گزارش خبرگزاری مهر، شهر کاردژالی در جنوب شرقی بلغارستان شاهد افتتاح «مسجد جدید»، یکی از بزرگ‌ترین مساجد بالکان، در مراسمی رسمی با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، محمد نوری ارسوی، بود.

در این مراسم افتتاحیه، عثمان اشکین باک، وزیر جوانان و ورزش ترکیه، ظفر ساراکایا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، صفی ارباغوش، رئیس امور مذهبی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات ترکیه نیز حضور داشتند.

وزیر ارسوی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه تأکید کرد: این مسجد نه تنها به عنوان یک مکان عبادی، بلکه به عنوان یک مرکز معنوی، فرهنگی و اجتماعی، نمادی مهم برای مسلمانان منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: روابط و همکاری دوستانه بین ترکیه و بلغارستان شاهد توسعه مداوم است.

وی اظهار کرد: این مسجد که در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر مربع ساخته شده است و برای یک هزار و ۲۰۰ نمازگزار ظرفیت دارد که شامل امکانات مختلفی مانند حلقه‌های مطالعه قرآن، سالن‌های اجتماعات و فضاهایی برای فعالیت‌های مختلف است که آن را به مرکزی برجسته برای خدمت به جامعه مسلمانان در کرجالی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، صافی آرپاگوش، رئیس امور مذهبی، تأکید کرد که «مسجد جدید»، به عنوان یکی از مهم‌ترین مساجد در بالکان، علاوه بر اینکه مکانی برای عبادت است، مرکزی برای دانش، همبستگی اجتماعی، وفاداری و اخلاق نیز خواهد بود.