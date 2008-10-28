به گزارش خبرگزاری مهر، در سمپوزیومی که از سوی بنیاد کمک های انسانی در استانبول برگزار شد، مفتی‌های مسلمان کشورهای بوسنی هرزه گوین، صربستان، آلبانی، بلغارستان، مقدونیه و یونان اولین بار پس از مدت طولانی دور هم جمع شدند و در پیامی مشترک آورده اند: بعد از عثمانی در بالکان یتیم مانده‌ایم.

"سمپوزیوم بالکان"که به بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان این منطقه می پردازد، در هتل جواهر استانبول کار خود را آغاز کرد.

"بلنت یلدیریم" رئیس بنیاد کمکهای انسانی طی سخنانی در افتتاحیه این اجلاس اظهار داشت: اگر ترکیه می‌خواهد نقش خود را به‌عنوان وزنه سنگین جهانی در منطقه بالکان نشان دهد، باید پیوندهای تاریخی و فرهنگی خود را با مسلمانان این منطقه مجددا احیا نماید.

وی با تأکید بر جدایی‌ناپذیر بودن ترکیه و بالکان همچون گوشت و خون از یکدیگر، افزود: هدف این است که با برگزاری این سمپوزیوم مسلمانان بالکان را مجددا مطرح نماییم.

مفتی‌های شرکت کننده در این سمپوزیوم با اشاره به تخریب تعداد بی‌شماری از مساجد، تکایا و مدارس دینی توسط حکام این کشورها خاطر نشان کردند که بعد از فروپاشی یوگسلاوی سعی می‌کنند زخمهای خود را مرهم بگذارند و در این زمینه از ترکیه انتظار مساعدت دارند.

"سلیم موچکا" رئیس سازمان دیانت آلبانی نیز در این نشست اظهار داشت: در زمان عثمانی سیاستی لیبرال و توأم با مسامحه پی‌گیری می‌شد اما بعد از عثمانی نه تنها مسلمانان از سیاستهای اتخاذ شده دچار مشکلات فراروان شدند بلکه آثار اسلامی نیز دستخوش تخریب و خسارت فراوان گردید.

وی افزود: تا سال 1939 در آلبانی 1667 مسجد باقیمانده از دوره عثمانی وجود داشت. این آثار که قرنها بدون آسیب مانده بودند در دوره حاکمیت رژیم کمونیستی یا تخریب شدند و یا کاربری آنها تغییر داده شد.

"محمد زوکورلیچ" سرمفتی جامعه اسلامی صربستان نیز در این اجلاس با اشاره به بدون حامی ماندن و یتیم شدن مسلمانان بالکان پس از فروپاشی عثمانی گفت: مسلمانان منطقه مدام در معرض ظلم و نسل‌کشی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مسلمانان بالکان می‌توانند نقش پل بین شرق و غرب را بازی کنند.

"سلیمان رجبی" رئیس العلما و رئیس اتحادیه اسلامی مقدونیه نیز تأکید کرد: در شرایطی که دنیای مدرن گرفتار آن است، فقط می‌توان با روی آوردن به اسلام از آن نجات پیدا کرد.

"مصطفی چریچ" سرمفتی بوسنی و هرزه گوین با یادآوری اینکه اسلام را سلطان محمد فاتح به بالکان آورد، پیشنهادهای مهمی به ترکیه ارائه کرد.

سرمفتی بوسنی و هرزه گوین در پایان با اشاره به وجود مدرسه غازی خسرو به عنوان تنها مرکز آموزش علوم اسلامی پیشنهاد کرد، دانشگاه غازی خسرو نیز تأسیس شود.

در این میان "مصطفی آلیش" مفتی مسلمانان بلغارستان طی سخنانی با اشاره به وجود یک و نیم میلیون مسلمان، 1200 مسجد و بیش از 200 نمازخانه در بلغارستان اظهار داشت: سیاست کلی دولت این کشور اجبار مسلمانان به ترک شهرهای بزرگ و جاهل نگه داشتن آنها است. به همین دلیل اکثر مسلمانان مجبور به سکونت در روستاها شده اند و از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کنند.

وی اضافه کرد : براساس ارقام غیررسمی تا همین اواخر حدود یک میلیون نفر چینگنه (کولی) در بلغارستان زندگی می‌کردند و همه آنها مسلمان بودند اما در سایه سیاستهای مسیحی کردن مسلمانان امروز بسیاری از این افراد مسیحی شده‌اند.