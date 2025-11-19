حمله رژیم صهیونیستی به «خانیونس» غزه؛ زخمی شدن مادر و کودک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع محلی در بیمارستان ناصر غزه نوشت: حمله پهپاد اسرائیلی در منطقه «بنی سهیله» نزدیک خان‌یونس در جنوب نوار غزه، منجر به زخمی شدن یک مادر و فرزندش شد.

این حمله، جدیدترین مورد از چندین حمله گزارش‌شده در جنوب غزه طی امروز چهارشنبه است.

نظامیان صهیونیست بار دیگر حملات زمینی، هوایی و دریایی خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه از سر گرفته‌اند. توپخانه این رژیم، روز سه شنبه، مناطق شمال شرقی شهر غزه را زیر آتش گرفت.

در این حملات، مناطق شرقی محله‌های التفاح و الشجاعیه هدف قرار گرفتند. جنگنده‌های اشغالگران نیز شرق شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. یک حمله هوایی علیه شرق شهر غزه نیز انجام شد.

علاوه بر این، پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به سمت محله التفاح آتش گشودند.

در کنار حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، قایق‌های این رژیم نیز به سمت ساحل شهر غزه تیراندازی کردند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا مدعی اجرای آتش بس در غزه هستند.