حمله جدید صهیونیستها به چادرهای آوارگان در خان یونس

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الان»، در تازه‌ترین جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی، پهبادهای اسرائیلی شامگاه چهارشنبه چادرهای آوارگان فلسطینی را در منطقه مواصی خان یونس هدف قرار دادند که این موضوع به شهادت دست‌کم شش نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن شماری دیگر انجامید.

منابع پزشکی در بیمارستان تخصصی میدانی الکویت نیز اعلام کردند که اجساد شش شهید از زیر آوار چادرها بیرون کشیده شده است.

همچنین ده‌ها نفر دیگر نیز در این حمله مجروح شدند.

این حمله در حالی صورت گرفت که منطقه مواصی خان یونس مملو از چادرهای آوارگان بی‌دفاع است.

حمله به چادرهای غیرنظامیان فلسطینی نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل همچنان به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد و با هدف قرار دادن آوارگان، سیاست‌های اشغالگرانه و ضد انسانی خود را دنبال می‌کند.

گروه‌های مقاومت فلسطینی تأکید دارند که این تجاوزها بیانگر بی‌اعتنایی کامل اسرائیل به توافقات بین‌المللی و ادامه جنایات علیه مردم بی‌پناه غزه است.

