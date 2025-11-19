به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سیدمحمدمهدی احمدی در این دیدار که در قطب مهم انرژی کشور (عسلویه) برگزار شد، بر تعهد این بانک به حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی و فراهم کردن زیرساختهای مالی لازم برای پروژههای کلان این صنعت تاکید کرد.
احمدی اظهار کرد: بانک شهر آماده است با ارائه خدمات نوین بانکی و تسهیلات مالی، مسیر توسعه و رشد صنعت پتروشیمی را هموار کند و نقش شریک مالی مطمئن را بیش از پیش ایفا کند.
وی با اشاره به شناخت دقیق نیازهای بانکی و ارزی فعالان صنعت پتروشیمی از سوی بانک شهر و خلق محصولات نوین بانکی برای فعلان این صنعت، گفت: با ارادهای مضاعف و نگاهی خلاقانه، راهکارهای نوین تأمین مالی، صدور ضمانتنامههای ریالی و ارزی، و گشایش اعتبارات اسنادی را به شرکتهای پتروشیمی ارائه میدهیم.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه تسریع اجرای پروژههای تولیدی و صادراتمحور این صنعت با افزایش تعاملات میان شرکتهای پتروشیمی و این بانک ممکن میشود، خاطرنشان ساخت: همکاری بانک شهر با شرکتهای پتروشیمی مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت و پاسخگویی سریع به نیازهای مالی مشتریان کلیدی است.
پهلوانی با تقدیر از همراهی مجموعه بانک شهر با طرحهای کلان توسعهای، بر هم افزایی هر چه بیشتر برای توسعه پایدار تولید، بهرهگیری از ظرفیتهای ارزی و ریالی برای پروژههای کلان و تقویت زنجیره تأمین در صنعت پتروشیمی تأکید کرد.
