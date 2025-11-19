  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

خط ویژه اتوبوس در خیابان بهشتی تهران مسدود شد

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به دلیل ترکیدگی لوله آب شهری و انجام عملیات حفاری و تعمیرات، خط ویژه اتوبوس در خیابان بهشتی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به دلیل ترکیدگی لوله آب شهری و انجام عملیات حفاری و تعمیرات در مسیر خط ویژه، خیابان بهشتی (حدفاصل خیابان مفتح تا خیابان علی اکبری) تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

در نتیجه، مسیر گردشی خط ۴۲۲ (پایانه سیدخندان - خیابان مطهری) از ساعت ۱۲:۲۰ روز ۲۷ آبان با تغییر مسیر موقت به شرح زیر عمل خواهد کرد:

مسیر جدید گردشی خط ۴۲۲ خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان شهید بهشتی است.

از مسافران تقاضا داریم تا رفع این مشکل، از مسیر جدید تردد این خط استفاده کنند.

