خط ویژه اتوبوس در خیابان بهشتی تهران مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به دلیل ترکیدگی لوله آب شهری و انجام عملیات حفاری و تعمیرات در مسیر خط ویژه، خیابان بهشتی (حدفاصل خیابان مفتح تا خیابان علی اکبری) تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
در نتیجه، مسیر گردشی خط ۴۲۲ (پایانه سیدخندان - خیابان مطهری) از ساعت ۱۲:۲۰ روز ۲۷ آبان با تغییر مسیر موقت به شرح زیر عمل خواهد کرد:
مسیر جدید گردشی خط ۴۲۲ خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان شهید بهشتی است.
از مسافران تقاضا داریم تا رفع این مشکل، از مسیر جدید تردد این خط استفاده کنند.
